Octombrie, luna internaţională de luptă împotriva cancerului de sân

Octombrie, luna internațională de luptă împotriva cancerului de sân

Octombrie este luna internațională de luptă împotriva cancerului de sân, prilej cu care medicii, dar și diverse organizații neguvernamentale organizează campanii de informare cu privire la prevenirea și tratarea acestei maladii. Astăzi, începând cu ora 19.00, Muzeul de Artă din Constanța va fi iluminat în roz, ca simbol al luptei împotriva cancerului de sân. Acțiunea este organizată de Fundația „Renașterea“, în colaborare cu organizația „Oncologic Rom“. Vor fi organizate și discuții pe tema prevenirii și tratării cancerului de sân. La întâlnire vor participa femei care s-au luptat sau încă se luptă cu această boală, dar și orice persoană care vrea să devină mai informată. Vor fi distribuite materiale informative, iar voluntarii „Oncologic Rom“ vor împărți fundițe roz în centrul Constanței, după cum ne-a declarat Corina Alexandru, președintele organizației. Depistată la timp, boala se poate vindeca Nedescoperit la timp, cancerul de sân poate ucide! Tocmai de aceea, specialiștii atrag atenția asupra faptului că depistarea la timp a acestei maladii poate aduce vindecarea. Alarmant este că, în ultimii ani, cancerul mamar a început să afecteze din ce în ce mai multe femei tinere. Cea mai simplă metodă de depistare a eventualelor suspiciuni este autopalparea lunară a sânilor. În plus, examenul ginecologic anual, pe care orice femeie ar trebui sa-l considere absolut obligatoriu, trebuie să includă examenul clinic corect al sânilor. Specialiștii au identificat o serie de factori care cresc riscul apariției cancerului mamar. Astfel, probabilitatea de a dezvolta un cancer de sân crește odată cu vârsta. Femeile care au în familie persoane care au avut cancer mamar, precum și cele care nasc pentru prima oară după vârsta de 30 de ani riscă să se confrunte cu această boală. De asemenea, antecedentele de cancer la celălalt sân, dar și doza mare de radiații ionizante la nivelul toracelui în scop de diagnosticare sau terapeutic reprezintă factori de risc. Femeile care nu au născut niciodată, cele care își expun în mod frecvent sânii la radiațiile solare, femeile care au avut menstruație precoce (sub vârsta de 11 ani), dar și cele cu menopauza întârziată (după 55 de ani) sunt mai expuse la această boală. De asemenea, obezitatea în postmenopauză și dieta bogată în grăsimi și dulciuri fine, microtraumatismele mamare, mai ales cele repetate, reprezintă alți factori de risc. Alăptarea copiilor la sân, dar și activitatea fizică intensă sunt factori care reduc riscul apariției cancerului mamar. Autopalparea Cea mai eficientă metodă de luptă împotriva cancerului de sân este autopalparea lunară. Încă de la apariția primelor suspiciuni, este obligatorie prezentarea la medic. Cum se face in mod ideal aceasta autopalpare? Imediat după menstruație, în fața oglinzii, de obicei după duș, dezbrăcată până la brâu, femeia trebuie să observe eventualele modificări de formă, vascularizație, volum, eventualele retracții mamelonare, modificări tegumentare, noduli superficiali. Sânul se palpează bilateral, de la stern până la marginea laterală a toracelui și de la limita lui superioară până la șanțul submamar, iar areola mamară și mamelonul se exami-nează separat. Palparea sânilor trebuie să fie completată cu palparea regiunilor axilare pentru depistarea unor eventuali ganglioni limfatici, întrucât sânul drenează limfatic la nivel axilar. Simptomatologia apare, de obicei, atunci când este destul de târziu. Semnele unui cancer mamar sunt durerea, deformările, scurgerile mamelonare, roșeața sau ulcerația tegumentară, mâncărimea. Alternative de tratament Femeile care se confruntă cu această boală au la dispoziție mai multe alternative de tratament. Acestea sunt: Lumpectomia - îndepărtarea chirurgicala a nodulului canceros sau a tumorii canceroase de la sân, împreună cu o porțiune subțire din țesutul normal al sânului care înconjoară tumora. Lumpectomia este deseori folosită în stadiul 0, stadiul I sau stadiul II al cancerului de sân. Mastectomia - constă în îndepărtarea chirurghicală a sânului afectat. Poate sau nu să includă îndepărtarea unora sau a tuturor ganglionilor limfatici din zona axială. Mastectomia este tratamentul cel mai folosit pentru femeile ce suferă de cancer de sân aflat în stadiul 0, stadiul I, stadiul II sau stadiul III. Îndepărtarea ganglionilor limfatici din zona axială, prin intervenție chirurgicală. În mod normal, disecțiile ganglionilor axiali se realizează în cazul femeilor supuse mastectomiei pentru a determina dacă boala s-a extins mai departe de sân. Chimioterapia - tratamentul cu medicamente anti-canceroase administrat, în mod normal, intravenos sau oral. 