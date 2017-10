"Ochelarii Mărţişor" de la Cătălina Optic

"Ochelarii Mărțișor" de la Cătălina Optic

Ştire online publicată Miercuri, 04 Martie 2015. Autor: Cuget Liber Online.

Și în acest an, „Cătălina Optic” dedică în luna Martie „Ochelarul Mărțișor” doamnelor și domnișoarelor. Sub atenta îndrumare „Ochelarul Mărțișor”, bine ales și precis confecționat, reprezintă cadoul ideal, util și original ce înseninează frunțile, îmbunătățește imaginea, redă încrederea, conduce la succes.„Pe tot parcursul lunii martie achiziția «Mărțișorului Ochelar» înseamnă o reducere zilnică specifică de 20%, vouchere de reducere pentru achiziții viitoare, card de reducere la parteneri și garantat un cadou pentru fiecare like și share date paginii «Cătălina Optic».Cu aer proaspăt, modern, rebel sau retro, sofisticat, echilibrat sau clasic Ochelarii Mărțișor sunt garanția vederii clare și senine la Cătălina Optic”, a precizat Cătălina Rotaru, optician optometrist în cadrul „Cătălina Optic”.