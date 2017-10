Obezitatea în adolescenţă poate genera infertilitate

Obezitatea în adolescență poate genera infertilitate

Ştire online publicată Marţi, 18 Septembrie 2007. Autor: Cuget Liber Online.

Cercetătorii au descoperit că adolescenții care sunt obezi sau au o greutate corporală sub limitele normale riscă probleme de fertilitate, la maturitate, potrivit unui studiu citat de Reuters. Atât obezitatea cât și greutatea sub limitele normale au legătură cu dificultățile de reproducere, însă obezitatea crește riscul complicațiilor în timpul sarcinii, precizează oamenii de știință. Pentru acest studiu, au fost monitorizați 1.300 de bărbați și femei începând cu anul 1980. Toți subiecții aveau vârste cuprinse între 3 și 18 ani la începutul studiului, iar indexul masei corporale a fost măsurat în adolescență. Supravegherea a scos la iveală faptul că adulții care aveau o greutate corporală sub media normală au avut cu 10 până la 16 la sută mai puțini copii, în comparație cu cei care au avut un index normal al masei corporale în adolescență. Pe de altă parte, bărbații și femeile care au fost obezi în adolescență au avut cu 32 până la 38 la sută mai puțini copii. Co-autorul studiului, dr. Liisa Keltikangas-Jarvinen, de la Universitatea din Helsinki a spus că un index scăzut al masei corporale poate deregla ciclul menstrual în timp ce obezitatea poate avea legătură cu sindromul ovarelor polichistice, o cauză a infertilității. În studiu se mai precizează că sănătatea reproductivă a bărbaților poate fi de asemenea afectată de greutate.