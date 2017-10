Oamenii care îşi pierd speranţa sunt mai fericiţi

Oamenii care își pierd speranța sunt mai fericiți

Sâmbătă, 07 Noiembrie 2009

Persoanele care au fost diagnosticate cu afecțiuni grave pot fi fericite dacă își pierd speranța, potrivit unui studiu publicat în revista Health Psychology. 71 de adulți care au suferit operații de extirpare a colonului au fost subiecții unui studiu realizat de University of Michigan Health Center for Behavioral and Decision Sciences in Medicine. La 41 dintre ei li s-a spus că procedura medicală este reversibilă și că ar putea fi supuși unei operații secundare pentru refacerea legăturilor intestinale și eliminarea, după câteva luni, a sacului colostomic artificial. Ceilalți 30 de bolnavi au fost informați că procedeul de colostomie este permanent. Oamenii de știință americani au demonstrat că cei cărora nu li s-a mai dat nicio speranță s-au declarat mai fericiți decât cei cărora li s-a spus că procedura este reversibilă. „Credem că ei erau mai fericiți pentru că erau împăcați cu ideea și s-au gândit să își continue viața așa cum este. Au realizat care sunt cărțile pe care mizează și au înțeles că nu au altă posibilitate decât să joace cu aceste cărți”, a explicat Peter Ubel, coordonatorul studiului. Concluzia studiului arată că în timp ce veștile pozitive sunt mult mai ușor de dat, „este posibil ca nu întotdeauna acestea să fie în favoarea celor care le primesc, deoarece pot intra în contradicție cu adaptabilitatea emoțională a acestora”.