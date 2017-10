O zi dedicată sindromului Down

Ştire online publicată Luni, 22 Martie 2010. Autor: Cuget Liber Online.

Pe 21 martie se celebrează, anual, Ziua Mondială a Sindromului Down, într-o încercare a asociațiilor non-guvernamentale și a autorităților de a atrage atenția asupra abilităților persoanelor cu această afecțiune, precum și asupra necesității integrării sociale a bolnavilor. Sindromul Down este una dintre cele mai frecvent întâlnite malformații genetice, cauzată de prezența unui cromozom în plus, în fiecare celulă. Boala mai poartă denumirea de Trisomia 21. Micuții care suferă de această afecțiune pot fi recunoscuți după talia și greutatea sub limita normală, corespunzătoare vârstei, răspund slab la stimuli auditivi sau chiar deloc. Oasele craniului nu se dezvoltă complet, astfel că fața este rotundă, cu profilul facial plat, iar fruntea bombată. Urechile sunt mici, rotunde, situate mai jos decât la alți copii, gura este mică și deschisă, iar limba este mare, brăzdată de șanțuri. Gâtul este scurt, gros, cu exces de piele pe ceafă, mâinile sunt scurte și late. Sindromul Down este însoțit de retard psihic ușor sau moderat, iar cei mai mulți copii cu acest sindrom suferă și de afecțiuni ale inimii, probleme de vedere sau de auz. Potrivit informațiilor furnizate de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Constanța, în evidențele acestei instituții sunt înregistrați 70 de beneficiari cu sindrom Down, de diverse vârste. Pentru a marca Ziua Mondială a Sindromului Down, reprezentanții mai multor organizații au organizat, în cursul săptămânii trecute, activități sportive la care au participat tineri cu această afecțiune, scopul fiind de a atrage atenția că și ei au dreptul la o viață normală. O astfel de acțiune a avut loc și la Constanța.