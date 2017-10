O statistică îngrijorătoare. Crema de faţă, un lux!

O statistică îngrijorătoare. Crema de față, un lux!

Constănțencele nu acordă prea multă importanță îngrijirii pielii. Potrivit unui studiu recent, numai 10% dintre românce consideră că este foarte important să aibă grijă de pielea lor. Principalele lor preocupări sunt treburile casnice, nevoile copilului și soțului, drept pentru care sunt printre codașele unui top realizat de GfK în șapte state din regiune în ceea ce privește îngrijirea pielii.„Româncele jonglează printre multele responsabilități pe care le au, îngrijirea pielii nefiind în mod clar una dintre priorități. Numai 10% consideră că este foarte important să aibă grijă de pielea lor. De asemenea, un alt motiv esențial pentru care acestea nu folosesc produse de îngrijire este lipsa conștientizării importanței prevenirii efectelor îmbătrânirii asupra pielii”, explică Mădălina Cârstea, reprezentant GFK România.În topul priorităților pentru femeile din România, îngrijirea pielii se află pe ultimul loc, principalele preocupări, cărora le dedică cel mai mult timp și energie, fiind treburile casnice, nevoile copiilor și ale soțului, serviciul și educația personală, potrivit studiului GfK, realizat în Austria, Ungaria, Cehia, Serbia, Croația, Bulgaria și România.În plus, femeile consideră că arată îngrijit în ochii celorlalți dacă sunt curate (majoritatea dintre ele declară că folosesc șampon și săpun) și dacă aplică pe pielea lor produse care au un efect vizibil asupra celorlalți, cum este machiajul. De aceea, ele declară că folosesc mai mult rujul decât o cremă sau o loțiune de corp.Studiul GfK arată că doar una din trei gospodării din România cumpără o cremă de față sau de corp într-un an. Astfel, doar 32 la sută din românce au achiziționat o cremă de față cel puțin o dată într-un an și 35 la sută dintre ele cremă sau loțiune pentru corp, primele locuri fiind ocupate de femeile din Cehia și Austria.