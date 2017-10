O singură masă fast-food conţine grăsimi necesare organismului uman pentru trei-patru zile

O singură masă fast-food conține grăsimi necesare organismului uman pentru trei-patru zile

Gustoasă, arătoasă și repede pe masă, mâncarea de tip fast-food a prins rapid la români. Deși au descoperit-o destul de târziu, spre deosebire de alte popoare, hrana fast-food a intrat, de câțiva ani, în meniul zilnic al multora dintre noi. Specialiștii avertizează însă că, pe cât este de delicioasă, pe atât este de periculoasă pentru sănătatea noastră. Hrana fast-food ne oferă 80% din grăsimi și carbohidrați (deloc necesari organismului uman) și numai 20% proteine, aducând un plus caloric extrem de nociv. Un hamburger are peste 250 de calorii, o shaorma ajunge până la 500 de calorii, un pahar de suc carbogazos are în jur de 200 de calorii, surplusul energetic determinând apariția obezității, diabetului, bolilor cardio-vasculare, anomaliilor endocrine și tulburărilor de ordin psihologic. Crenvurștii, de asemenea, sunt un amestec total nesănătos din zgârciuri, grăsime și aditivi alimentari. Potrivit dr. Loti Popescu, șeful Biroului pentru Promovarea Sănătății din cadrul Direcției Județene de Sănătate Publică Constanța, „O singură masă de tip fast-food furnizează cantitatea de grăsimi care ar fi suficientă pentru trei-patru zile și energia pentru o zi întreagă. În afara excesului caloric, calitatea uleiurilor prelucrate influențează, și ea, starea de sănătate”. Emulgatori, coloranți… numai chimicale Maioneza și margarina sunt foarte bogate în grăsimi, colesterol și calorii. Cartofii prăjiți și cei sub formă de chipsuri absorb multă grăsime, iar, prin prăjire, amidonul se transfor-mă în acrilamidă, un compus chimic potențial cancerigen, susțin specialiștii procto-clinic.ro. 40 de miligrame de acrilamidă pe zi, adică echivalentul unei pungi de chipsuri, dublează riscul de apariție a cancerului. De exemplu, salata verde (sursă importantă de iod, magneziu, fosfor, vitamine cu efect detoxifiant), devine un simplu aliment caloric dacă i se adaugă dressing-uri (sosuri speciale), care conțin grăsimi industriale, E-uri, emulgatori și coloranți. Peștele de la fast-food, prăjit și combinat cu sosuri, devine de două-trei ori mai caloric decât peștele gătit în aburi ori la cuptor. „Cercetările arată că hrana excesiv de bogată în grăsimi și zahăr poate produce modificări la nivelul creierului (asemănătoare celor ce apar în dependențele de cafea, tutun, droguri), care fac dificilă renunțarea la ele. În plus, leptina, o substanță secretată în mod con-tinuu de celulele grăsoase (adipocite) și nivelul ei din sânge reflectă rezervele de grăsime din organism. Hipotalamusul descifrează semna-lele date de leptină. Cei care se îngrașă dezvoltă rezistență față de leptină și, astfel, hipotalamusul devine mai insensibil. Aceste modificări sunt reversibile, dar eforturile pentru pacientul obez sunt mari”, mai precizează dr. Loti Popescu. Pizza semipreparată și „ornată” cu conservanți și arome artificiale devine, de asemenea, un aliment nociv. Hrana fast-food conține foarte multă sare, fiind vinovată de retenția apei în organism. Cașcavalul prelucrat are efecte nocive asupra arterelor, încărcându-le cu grăsimi. Bolile civilizației Hrana de tip fast-food este una de foarte proastă calitate, având un conținut crescut în grăsimi, sare și zaharuri, scăzut în fibre și vitamine. O dietă de acest tip este strâns legată de afecțiuni ale inimii, cancer, diabet etc. - așa numitele „boli ale civilizației”. Produsele conțin numeroși aditivi, unii din ei cancerigeni, și provoacă hiperexcitabilitate la copii. În plus, carnea este sursa majorității toxiinfecțiilor alimentare. Odată cu dezvoltarea agriculturii și zootehniei moderne, intensive, alte boli - legate de reziduurile chimice, practicile agricole nenaturale sau abuzul de antibiotice - au devenit un pericol pentru oameni si animale. „Dieta noastră îi influențează și pe copiii noștri. Copiii mamelor din a căror alimentație au lipsit anumiți nutrienți sau anumite substanțe au fost în exces au un risc mult mai mare de a se îmbolnăvi de diabet, obezitate, hipertensiune arterială, cancer. Expunerea la alimente grase în copilărie va determina anumite schimbări care îi vor face pe copii, viitori adulți, să aleagă tot restul vieții alimente cu conținut mare în grăsimi. Pentru sănătatea dumneavoastră: beți multă apă, mâncați fructe și legume, salate, reduceți grăsimile, alcoolul și dulciurile!”, ne recomandă dr. Loti Popescu.