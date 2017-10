O şansă pentru copiii născuţi prematur. Secţia de neonatologie, în reabilitare!

O șansă pentru copiii născuți prematur. Secția de neonatologie, în reabilitare!

Anual, cel puțin 15% din nașterile ce au loc la maternitatea Constanța sunt premature. Pentru ca acești micuți să aibă șanse de supraviețuire, este nevoie de aparatură performantă care să îi ajute să se dezvolte normal. În acest sens, Asociația „Dăruiește Aripi“ a demarat un proiect de reabilitare a secției de neonatologie.Reabilitarea secției de neonatologie din cadrul maternității Constanța prinde contur. Asociația „Dăruiește Aripi”, cea care a demarat acest proiect în urmă cu un an, a achiziționat, din fondurile strânse din donațiile constănțenilor, două noi echipamente medicale pentru administrarea de oxigen.Acestea este cel de-al doilea proiect al organizației care își propune reconstruirea și modernizarea Secției de Terapie Intensivă Nou Născuți și a Compartimentul de Prematuri din cadrul Spitalului Clinic Județean Constanța.„Scopul proiectului este reabilitarea, recompartimentarea și reamenajarea spațiului existent, destinat acestui proiect, la etajul VIII, sectorul 5, în vederea transformării într-o secție de terapie intensivă neonatală după standarde actuale și un compartiment corespunzător de îngrijire și supraveghere a prematurilor.Totodată, cei trei medici care au completat echipa de specialiști din cadrul secției încep cursul de perfecționare medicală în cadrul secției de Terapie Intensivă Nou-Născuți a spitalului de copii «Marie Curie» din București. Până la sfârșitul anului viitor, în cadrul secției vor putea ocupa posturi de neonatologi alți patru medici constănțeni, astfel că deficitul de cadre medicale de pe secție va fi depășit”, a precizat Alina Vasea, președinte al Asociației „Dăruiește Aripi”.Pe lângă etapele de modernizare deja realizate, reprezentanții asociației au integrat în secția de neonatologie și 20 de dozatoare de substanțe dezinfectante. În acest fel, au fost îmbunătățite circuitele epidemiologice și redus riscul de infecții nozocomiale.Aparate vitale pentru prematuriMedicii din cadrul secției susțin că singura șansă a acestor copii sunt aparatele care îi susțin în viață și îi ajută să ajungă la o greutate normală.„Avem patru astfel de aparate pe care le utilizăm de ceva ani, dar acestea două erau absolut necesare, pentru că numărul prematurilor născuți la Constanța este în creștere. Din păcate, am fost în situația în care a trebuit să alegem între doi copii prematuri a căror stare era foarte gravă și am primit aparatul de oxigen de pe ambulanța de prematuri a SMURD Constanța. După ce am stabilizat prematurul, l-am trimis la București, la Spitalul «Marie Curie», pentru tratament.În prezent, pe secția de terapie intensivă sunt 11 copii prematuri, iar pe neonatologie prematuri, încă 10. Cel mai mic are 800 de grame, a fost născut acum patru zile și este menținut pe ventilație mecanică. Cel mai mare bebeluș prematur are greutatea de 1 kg și poate respira singur, însă are nevoie în continuare de aparatul de oxigen pentru o dezvoltare normală”, a declarat dr. Livica Frățiman, șefa secției de neonatologie a Spitalului Județean Constanța.Nașterile premature, un fenomen alarmantSpecialiștii din cadrul Spitalului Județean Constanța atrag atenția asupra incidenței tot mai crescute a nașterilor premature. Ei spun că acest fenomen este cauzat de neglijența gravidelor.„Trăim un adevărat fenomen în ceea ce privește numărul de nașteri premature. Dacă acum 4-5 ani înregistram un procent de 8-9% din totalul de nașteri, acum am ajuns și până la 15-20% din media nașterilor. Cu excepția cauzelor medicale, adică a hiperten-siunii arteriale sau a diabetului zaharat, situații în care copilul trebuie scos pentru a nu pune în pericol viața mamei, nașterile premature sunt cauzate de neglijența gravidelor care nu își moni-torizează sarcina”, a explicat dr. Mihnea Avram, directorul medical al Spitalului Județean Constanța.