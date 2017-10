O şansă la o viaţă normală pentru copiii autişti

O șansă la o viață normală pentru copiii autiști

Pentru Dragoș, Alex și Cristian este a doua casă. Își petrec acolo mai bine de șase ore pe zi. Împreună cu doamnele și ceilalți copii au învățat să comunice, să stea liniștiți pe un scăunel și să asculte un cântecel. Ei sunt doar trei dintre cei 32 de micuți din Centrul de Zi pentru Copii cu Autism din Constanța. Pornind de la nevoia socială de a acorda asistență, protecție și o șansă la o viață mai bună copiilor cu autism și familiilor lor, Direcția Generală pentru Asistență Socială și Protecția Copilului (DGASPC) Constanța a înființat Centrul de Zi pentru Copii cu Autism. Instituția funcționează în cadrul Complexului de Servicii Comunitare „Orizont” din zona Cireșica. Centrul se adresează copiilor cu autism cu vârste cuprinse între 3 și 12 ani și familiilor acestora. Are o capacitate de 32 de locuri și cuprinde patru săli de clasă modulate prin corpuri de mobilier proiectate special pentru terapiile aplicate copiilor și adaptate caracteristicilor lor fizice, o sală de terapie ocupațională în care se dezvoltă și se exersează aptitu-dinile de motricitate, un cabinet de logopedie, o sală de kinetoterapie și o cameră senzorială în care sunt stimulate simțurile copilului. Evaluare și terapii moderne În centru lucrează șase psihologi, patru psihopedagogi, doi logopezi, doi kinetoterapeuți și patru educatori specializați. Întregul personal a urmat cursuri de formare pentru aplicarea unor tehnici și metode moderne în terapia persoanelor cu autism - ABA și PECS. În cadrul centrului, copiii bene-ficiază gratuit de evaluare psihologică, evaluare comportamentală și a abilităților, abilitare și reabilitare prin terapie comportamentală, comunicare prin schimb de imagini, terapie educațională integrată, ludoterapie, meloterapie, artterapie, ergoterapie, logopedie, stimulare senzorio-psiho-motrică, kinetoterapie. Progrese vizibile rapide „Numărul copiilor diagnosticați cu autism a crescut foarte mult în ultimii ani. De aceea am simțit nevoia de a dezvolta un asemenea centru. Investițiile se ridică la peste 600.000 de lei și cuprind inclusiv formarea personalului și cheltuielile necesare pentru funcționarea până la sfârșitul anului”, a precizat Petre Dinică, directorul coordo-nator al DGASPC Constanța. Copiii sunt admiși în centru după o evaluare a întregii echipe de specialiști, dar și în funcție de implicarea familiei în terapie. „Dragoș va împlini, în curând, opt ani și vine la centru de o lună și jumătate, iar progresele sunt foarte vizibile. Aici lucrează timp de șase ore, cu specialiști, exact ceea ce îi trebuie lui. A ajuns deja să se bucure când venim dimi-neața. E foarte fericit”, ne-a povestit Mariana Ionescu, mama unui copil autist. Și Cristian se simte foarte bine de când vine la centru. „Diferența de comportament este de la cer la pământ. Chiar îi priește. Noi mai lucrăm și acasă cu un terapeut, timp de două ore. Este exact ca un dresaj, de fapt, îl dresăm”, ne-a spus și Luminița Ureche. Alex, la rândul lui, a fost diagnosticat cu autism la vârsta de trei ani, după ce mama sa a observat că nu vorbește. „A spus la un moment dat «mama», dar fără să mi se adreseze, apoi nu a mai spus deloc și nici nu a mai învățat alte cuvinte. Atunci mi-am dat seama că este ceva în neregulă și l-am dus la medic. Acesta a pus diagnosticul pe loc. Au urmat diferite analize, trata-mente la specialiști de la București și acum facem terapie. Dar este foarte scump. Numai logopedul costă 30 de lei pe oră. Înființarea centrului de autism ne ajută foarte mult, pentru că aici toate terapiile sunt gratis”, ne-a povestit Mariana Buciu. Țelul tuturor: integrarea autiștilor în învățământul de masă Unul dintre scopurile terapiei din centru este acela de a integra copiii autiști în sistemul de masă de învățământ preuniversitar. „Având în vedere numărul mare de solicitări, dar și faptul că mulți copii cu vârste de peste opt ani sunt la școală dimineața, atunci când funcționează centrul, dorim ca, în cel mai scurt timp, să extindem serviciile în două schimburi prin creșterea numărului de specialiști în centru, pentru a admite în terapie și copii care, deși au fost deja incluși în unități de învățământ, au încă nevoie de terapii specifice. De asemenea, dorim să dezvoltăm servicii care să se adrese copiilor mai mari de 12 ani și intenționăm să inițiem o campanie de sensibilizare a comunității medicale în privința depistării precoce a tulburărilor pervazive de dezvoltare”, a mai explicat Petre Dinică. Diagnosticul și terapia precoce pot salva o viață Ultimele statistici susțin că în România se nasc, anual, 200.000 de copii, dintre care aproximativ 2.000 sunt diagnosticați, în general, în jurul vârstei de 30 de luni, cu autism sau tulburări din sfera autistă, denumite generic tulburări pervazive de dezvoltare. Mai pesimiste, statisticile realizate de Centre for Disease Control Prevention arată că 1 din 166 de nașteri reprezintă un caz de autism. Autismul este un sindrom complex de neurodezvoltare. Boala afectează un grup eterogen de indivizi cu simptome similare, dar etiologii biologice multiple. Nu are corespondent în leziunile cerebrale suferite de adult. Persoanele afectate prezintă numeroase comportamente dezadaptative, care dăunează într-o formă sau alta copilului și afectează profund capacitatea lui de a se adapta la mediu. În ultimele decenii ale secolului XX au apărut terapii și metode terapeutice cu rezultate pozitive pentru copiii cu autism. De curând, aceste terapii au fost introduse și în România și sunt concentrate pe mai multe teorii. Astfel, se consideră că anumite comportamente ale copiilor apar sau nu în funcție de mediu, că familia poate învăța o tehnică alternativă de comunicare, creată pentru lucrul cu copiii cu autism și cei cu alte deficiențe care țin de socializare și comunicare și că mediul poate fi adaptat la caracteristicile copilului cu autism, facilitându-i astfel dezvoltarea aptitudinilor generale. Succesul terapiei depinde de vârsta la care se începe programul. Cu cât se începe mai aproape de vârsta de trei ani, cu atât rezultatele sunt mai bune. De asemenea, depinde de gradul de afectare a copilului, spectrul autismului fiind foarte larg, consecvența și continuitatea programului terapeutic atât în cadrul centrului, cât și în familie, la grădiniță sau școală.