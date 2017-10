O sănătate de fier cu dieta alcalină. Ce trebuie să mâncaţi

O sănătate de fier cu dieta alcalină. Ce trebuie să mâncați

Pentru o sănătate bună, nivelul PH-ului sângelui trebuie să fie ușor alcalin, consumând mai multe alimente alcaline decât acide.O dietă alcalină îți poate aduce multiple beneficii organismuluiPentru o sănătate optimă alege să consumi alimente care creează alcalinitate în organism.Consumul de alimente alcaline, în special fructe și legume, în formă crudă, ajută la rehidratarea și detoxifierea organismuluiÎn schimb, alimentele acide sunt responsabile de senzația de greutate a organismului, nervozitate sau arsuri de stomac și poate duce la anumite boli. Pentru combaterea acidității și a repară daunele produse de acidoză, organismul va utiliza steroizii, apa sau lipidele, având că efect deshidratarea, atât la nivel intracelular cât și extracelular.Cea mai sigură cale către o sănătate de fie o reprezintă un stil de viață sănătos și o dietă care să mențină PH-ul organismului la un nivel neutru. O dietă, considerat sănătoasă ar trebui să conțină în proporție de 80-90% alimente care au reacții alcaline.Dintre alimentele care favorizează un mediu alcalin, cele mai importante sunt: Fructele: mere, cătină, căise, banană, cireșe, nuci proaspete de cocoș, curmale, smochine, struguri, lămâi verzi, mango, pepene, rodii, citrice, zmeură, ananas, proaspăt sau căpșuni; Legumele: anghinare, sparanghel, avocado, sfeclă roșie, gogoșari, morcovi, broccoli, varză, țelină, cnopida, porumb dulce, vinete, usturoi, hrean, salată verde, ceapă, pătrunjel, cartofi, mazăre verde sau ciuperci; Alte alimente recomandate, sunt: cidru de mere, oțet, lapte bătut și crud, migdale, uleiuri presate la rece, măsline, apa, soia, apa cu lămâie, sare de mare, ceai verde sau din plante medicinale; De asemenea, introducerea în dietă zilnică de suplimente de Vitamină C alcalină are numeroase proprietăți importante pentru dietă alcalină și nu numai.În plus, dacă în regimul zilnic sunt incluse și alimente acide, în proporție de 25%, organismul poate fi protejat importiva radicalilor liberi.Sursă: Woman2Woman.ro