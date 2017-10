O nouă intervenţie chirurgicală în premieră, în Dobrogea

O nouă intervenție chirurgicală în premieră, în Dobrogea

Ştire online publicată Luni, 05 Ianuarie 2015. Autor: Cuget Liber Online.

Săptămâna trecută a avut loc la Ovidius Clinical Hospital o intervenție chirurgicală de mare anvergură, în premieră în Dobrogea.O femeie în vârstă de 57 de ani, care are sânul stâng extirpat de mai bine de 14 ani pentru neoplasm mamar, a ajuns din nou pe masa de operație din cauza unei formațiuni tumorale parietale (de perete toracic). În urmă cu aproximativ un an, tumora a început să apară în zona de rezecție unde a crescut progresiv în dimensiune ajungând la 15/10 cm, provocându-i pacientei dureri cumplite. Pe lângă asta, zona de piele de deasupra formațiunii s-a necrozat din cauza tumorii și iradierii la care a fost supusă femeia pentru neoplasmul mamar.Deși mai mulți chirurgi i-au spus că este inoperabilă, că tumora nu se poate scoate și nici nu poate fi înlocuit defectul care rămâne, pacienta nu a renunțat și a reușit să găsească echipa potrivită nevoilor sale la Ovidius Clinical Hospital.Intervenția a fost efectuată de dr. Radu Matache, medic primar chirurgie toracică în cadrul Ovidius Clinical Hospital și Institutul de Pneumoftiziologie „Marius Nasta" București și, pentru că CT-ul arată că pielea necrozată trebuie înlocuită, echipa a fost completată de dr. Sorin Nae, medic primar chirurgie plastică la Spitalul Clinic de Urgență Chirurgie Plastică Reparatorie și Arsuri din București.„După rezecția în totalitate a tumorii cu pielea de deasupra ei, s-a practicat o procedură numită plastie cu lambou musculo-cutanat de mușchi mare dorsal (latissimus dorsi). Astfel, se disecă mușchiul de pe spatele pacientei împreună cu o insulă de piele de dimensiunea celei excizate, păstrându-se principala sursă de vascularizație a mușchiului, o arteră care vine din axilă. Se trece mușchiul cu tot cu piele prin lateral pe sub piele și se aduce în locul de unde s-a rezecat tumora. La sfârșit, se coase pielea în noul ei loc și se închide defectul din spate", a declarat dr. Radu Matache.Intervenție deosebit de dificilăIntervenția a avut o durată de 7 ore. Acum pacienta se simte bine, a ajuns acasă și are doar cuvinte de laudă pentru echipa medicală care s-a îngrijit de ea.„În acest spital sunt niște doctori minunați. Aveam dureri cumplite, dar iată că ei au reușit să mă facă bine. Dr. Matache m-a consultat și a fost cel care s-a încumetat să facă intervenția deosebit de dificilă. Acum Dr. Ciufu (n.r. - dr. Nicolae Ciufu, medic primar chirurgie generală la Ovidius Clinical Hospital) are grijă de mine să mă recuperez, fapt pentru care sunt foarte fericită și recunoscătoare. Nu cred că într-un spital de afară s-ar fi avut mai multă grijă de mine. Sunt bucuroasă că am găsit locul potrivit pentru această operație care mi-a salvat viața", a explicat pacienta.