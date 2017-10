O nouă criză de medicamente pentru HIV, la Constanţa

O nouă criză de medicamente pentru HIV, la Constanța

Potrivit managerului Spitalului de Boli Infecțioase Constanța, dr. Stela Halichidis, începând cu luna iulie, cei 800 de pacienți care primesc tratamentul pentru HIV vor rămâne din nou fără medicamente. Situația ar putea fi evitată doar dacă Ministerul Sănătății va asigura noi fonduri pentru acești bolnavi.„Deși lucrurile sunt sub control în această perioadă, iar pacienții au primit tratamentele și sunt sub monitorizare, în iulie se va repeta situația din primăvară, când nu mai aveam cu ce să-i tratăm. Problema este că fondurile spitalului sunt foarte bine stabilite, iar noi nu avem voie să le redirecționăm către programul de HIV.Am trimis o nouă scrisoare către Ministerul Sănătății și le-am cerut sprijinul, însă vom vedea care vor fi răspunsurile. Pe de altă parte, după ultima ședință de la minister, am primit asigurări că programul nu va mai rămâne fără finanțare, deci nu vor mai fi probleme pentru bolnavi”, a declarat dr. Stela Halichidis.Pe lângă cei 800 de bolnavi care primesc deja tratamentul antiretroviral, în cadrul spitalului, la departamentul pentru HIV sunt înscriși în evidențe încă 1.000 de pacienți, urmând ca, în perioada următoare, să primească terapia în funcție de stadiul bolii.