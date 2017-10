O linguriţă de ulei de măsline ne scapă de ulcer şi gastrită

O linguriță de ulei de măsline ne scapă de ulcer și gastrită

Vineri, 03 Iulie 2009

Nutriționiștii spun despre uleiul de măsline că este „prietenul ficatului”, și asta pentru că este un bun drenor hepatic și biliar. Pentru persoanele care au probleme hepatice este recomandat să deguste una-două linguri de ulei înaintea fiecărei mese. Bine e ca, spun specialiștii, să stai întins o jumătate de oră în pat, pe partea dreaptă, odată ce ai înghițit alimentul. În același timp, uleiul de măsline are rolul de a accelera tranzitul intestinal lent și de a dizolva pietrele de la bilă. Mai mult, produsul este tolerat foarte bine de stomac, datorită faptului că tratează ulcerul și gastrita. Specialiștii în nutriție recomandă uleiul de măsline și la pregătirea mâncărurilor, care nu îmbibă alimentele prăjite cu toxine, ca în cazul uleiului de floarea soarelui. Depozitarea acestui produs trebuie făcută într-o încăpere răcoroasă și ferită de lumină. În caz contrar, produsul își poate pierde o parte din proprietățile benefice. Care este cel mai sănătos ulei? Specialiștii în nutriție spun că cel mai bun ulei este cel extra virgin, deoarece este bogat în grăsimi monosaturate, antioxidanți și vitamina E. Comparativ cu celelalte categorii, acesta este un „suc” natural care păstrează intactă aroma, gustul, vitaminele și proprietățile fructelor măslinului. În plus, uleiul de măsline conține și vitaminele A, B1, B2, C, D, E, K, fier, acizi grași nesaturați 85 la sută, iar acizii grași saturați sunt în concentrație de 15 la sută.