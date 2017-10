O gravidă supraponderală, salvată în ultimul moment de medicii constănţeni

O gravidă supraponderală, salvată în ultimul moment de medicii constănțeni

În cadrul secției de obstetrică-ginecologie din Spitalul Județean Constanța, a fost internată de urgență o gravidă care suferă de obezitate. Medicii spun că pacienta a avut nevoie de îngrijiri speciale și că operația de cezariană pe care au efectuat-o a prezentat numeroase riscuri.„Zilele trecute, am internat de urgență o gravidă cu supraobe-zitate, care a născut prin operație de cezariană. Cazul este cu atât mai complex, cu cât pacienta nu a trecut încă peste perioada critică, deci încă prezintă riscuri post-operatorii imediate sau tardive. Pe de altă parte, copilul este în afara oricărui pericol, dar vor rămâne internați până la stabilizarea stării de sănătate a mamei”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, dr. Vlad Tica, șeful secției de obstetrică - ginecologie din cadrul Spitalului Județean Constanța.Pe lângă acest caz special, medicul spune că la secția de ginecologie a dat naștere unui copil perfect sănătos și o turistă venită la mare, în vacanță. „Ca în fiecare an, și în această vară, am avut chiar azi (n.r. - ieri) o turistă care a născut la termen un copil sănătos. Ea nu prezintă probleme sau complicații medicale, drept pentru care va fi externată în curând”, a mai spus medicul. Din păcate, numărul pacientelor care suferă de cancer a crescut simțitor în ultimul an, iar medicul spune că boala nu ocolește nici pacientele foarte tinere. „Marea problemă rămân neoplasmele la femei tinere, care sunt depistate tardiv și care necesită operații foarte complexe”, susține dr. Tica.