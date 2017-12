O fetiţă de trei ani se luptă cu cancerul la ochi. Haideţi s-o ajutăm!

O fetiță de trei ani se luptă cu cancerul la ochi. Haideți s-o ajutăm!

Roxana - Anays Pestrea este o fetiță de doar trei anișori, din județul Dolj, care suferă de Rabdomiosarcom Embrionar, grad histologic 3. De fapt, aceasta este o cumplită tumoare malignă, cancer ocular, care se manifestă la nivelul mușchilor, în cazul Roxanei la mușchiul pleoapei.Totul a început anul trecut, în luna decembrie când i-a căzut o parte din pleoapa stângă. Între timp, ea a fost la mai mulți medici, din partea cărora a primit un tratament, care nu a avut nici un efect, iar pleoapa s-a umflat foarte tare, astfel încât sfatul medicilor a fost să i se facă un CT.În luna Ianuarie 2017, în urma mai multor analize și investigații de specialitate i s-a pus diagnosticul de Hemangiom palpebral stâng și s-a recomandat o operație de embolizare și extirpare chirurgicală.Operația a avut loc în data de 16 martie, în București. Între timp s-a rezultatul biopsiei a căzut ca un trăznet peste părinți. Roxana suferea de o boală extrem de rară și cumplită, rabdomiosarcom embrionar.Medicii din România le-au recomandat părinților să înceapă tratamentul de urgență, în afara țării, boala fiind extrem de rară nu se putea trata în România. În felul acesta, Roxana a ajuns în Turcia, în data de 21 aprilie, la Spitalul Koç University Hospital din Instambul. Din păcate, medicii de aici au reconfirmat diagnosticul primit în România.Imediat după ce a ajuns în Turcia, Roxana a fost supusă unui set complex de analize care au costat 10.000 de euro. În urma acestor analize, s-a stabilit că fetița va avea nevoie de un tratament de un an de zile și încă cinci ani va fi ținută sub observație. Costul întregului tratament se ridică la 180.000 de euro.Medicii i-au dat Roxanei șanse foarte mari de vindecare. Din păcate însă, această sumă este enormă pentru părinții ei, de aceea are nevoie de ajutorul nostru.Haideți să ne unim din nou forțele și să ajutam acest copilaș să poată trăi, să se poată bucura de copilărie, să se poată bucura de viață!Donații se pot face în conturile bancare de mai jos, deschise la BCR, Raiffeisen Bank și Banca Transilvania. BCR (Banca Comerciala Romana)ÎN LEI: RO 74 RNCB 001813 82799 00003ÎN EURO: RO 04 RNCB 0018138279900002COD SWIFT: RNCBROBUSUCURSALA: Chisineu Cris, jud. AradRaiffeisen BankÎN LEI: RO39 RZBR 0000 0600 1204 2338ÎN EURO: RO24 RZBR 0000 0600 1218 9757CODE SWIFT: RZBRROBUSUCURSALA: Chisineu Cris, jud. AradBanca TransilvaniaÎN LEI: RO18BTRLRONCRT0365344401ÎN EURO: RO65BTRLEURCRT0365344401COD SWIFT: BTRLRO22SUCURSALA: Chisineu Cris, jud. Arad