Ce nu știai despre usturoi

O enzimă din usturoi ne protejează de cancer

Ştire online publicată Miercuri, 16 Octombrie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Dacă preparați mâncăruri cu usturoi, țineți cont de faptul că poate fi distrusă cea mai importantă enzimă a usturoiului, alinaza. Această sub-stanță întărește imunitatea organis-mului și îl protejează de cancer. Sfatul nutriționiștilor și al medicilor este să nu gătiți la temperaturi foarte ridicate. După ce tăiați cățeii de usturoi bucățele, lăsați-i într-un castron pentru 15-20 de minute și abia apoi adăugați-i în tigaia încinsă. Cât vor sta în castron, cățeii de usturoi vor genera niște com-puși capabili să reducă din efectele dis-trugătoare ale căldurii, susțin oamenii de știință de la Univer-sitatea Pennsylvania și Institutul Național de Cancer.Cel mai bun este usturoiul crudPentru sănătatea voastră, este util să mâncați, fie și din când în când, și usturoi crud. Încercați salatele în care adăugați și usturoi sau pu- neți-l pe o felie de pâine prăjită, alături de câteva felii de roșii și ceapă. Usturoiul este de asemenea bogat în minerale (calciu, magneziu, fier, seleniu, cupru, zinc, aluminiu) și are un conținut de sulf de trei ori mai mare decât ceapa. Nu conține colesterol și are foarte puține fibre. Vitaminele C, B (mai puțin B 12) se găsesc și ele în cantitate destul de mare în usturoi. Nu doar alinaza din usturoi vă protejează de cancer, ci și licopenul. Acesta din urmă reduce în special riscul de cancer esofagian, gastric, de colon, precum și de prostată.