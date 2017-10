O apă plată cu lămâie, vă rog!

Ştire online publicată Luni, 24 Septembrie 2012. Autor: Cuget Liber Online.

În medicina tradițională indiană, regăsim paharul de apă plată cu lămâie la capitolele „Detoxifierea organismului” și „Stimularea digestiei”.Potrivit teoriilor medicinii indiene, îmbunătățirea activității hepatice și curățarea organismului de toxine sunt două procese stimulate cu succes de combinația dintre apa plată și sucul de lămâie. În lucrarea sa „Biological Ionization as Apllied to Human Nutrition”, dr. Alexander F. Beddoe explică procesul prin care ficatul produce o cantitate mult mai mare de enzime necesare digestiei atunci când primește o infuzie de apă cu lămâie. Limonada are o compoziție chimică asemănătoare salivei și acidului hidrocloric prezent în stomac, motiv pentru care contribuie la buna funcționare a aparatului digestiv. Lămâia conține flavonoide, substanțe ce țin la distanță bolile canceroase. În plus, lămâia s-a remarcat de-a lungul timpului prin faptul că înmagazinează o mare cantitate de vitamina C, ajutând în acest mod la prevenirea apariției cancerului de colon, dar și la scăderea acidității gastrice. Consumul constant de apă plată cu lămâie ajută la curățarea căilor renale, dar și la prevenirea apariției diabetului.Lămâia combate obezitateaSucul proaspăt de lămâie, stors în puțină apă caldă, intensifică arderile la nivel celular, acest amestec fiind recomandat de medicii nutriționiști ca adjuvant în dietă, informează doctorinfo.ro. Pentru obținerea efectelor scontate, licoarea nu trebuie îndulcită cu zahăr sau cu miere. Alina RADU