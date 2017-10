O altă fetiță cu SHU, internată la spitalul ''Marie Curie''

Ştire online publicată Miercuri, 16 Martie 2016. Autor: Cuget Liber Online.

O fetiță de un an și două luni, care prezintă o formă incompletă de sindrom hemolitic-uremic, a fost internată marți la Spitalul ''Marie Curie'', informează Agerpres.„Avem un pacient nou, o fetiță venită în cursul după-amiezii de ieri, o fetiță în vârstă de un an și două luni, care vine de la Institutul Matei Balș. Are o formă incompletă de SHU. (...) Fetița care a venit de la 'Matei Balș' este din București, este un copil care locuiește aici și care a stat internată la ei câteva zile, care a avut inițial o diaree. Ea nu face dializă și va fi urmărită în continuare starea clinică", a explicat miercuri Bălgrădean.Potrivit șefului Clinicii de pediatrie de la ''Marie Curie'', în cursul zile de miercuri va fi externat unul dintre copiii aduși săptămâna trecută de la Fetești, cel din Mioveni va pleca acasă joi."La ora actuală, avem în spital internați 4 copii cu sindrom hemolitic-uremic. Primul dintre ei și cel mai grav încă este fetița din Fetești, cea care a ingerat sarmale. Ea a necesitat schimbarea cateterului de dializă în cursul zilei de ieri (n.r. marți) și va urma încă multă vreme acest tratament. Cel de-al doilea copil din Fetești pleacă astăzi (n.r. miercuri) acasă pentru că este vorba de cel care a ingerat supă de carne, dar care este foarte bine și evoluția lui a fost bună. Copilul de la Mioveni va face în această zi examenul de rezonanță magnetică și mâine va pleca și el acasă”, a explicat medicul Mihaela Bălgrădean.Ea a spus că foarte importante în stabilirea diagnosticului sunt manifestările clinice, care însă nu sunt întotdeauna toate prezente la copiii cu sindrom hemolitic-uremic."Această boală pe noi ne interesează prin manifestările ei clinice și gravitatea lor. Aceste manifestări clinice nu sunt întotdeauna toate prezente la copiii cu SHU, mulți dintre ei nu au insuficiență renală acută, dar au celelalte manifestări ale bolii care sunt extrem de severe. Partea comună tuturor acestor copii este debutul cu diaree. De aceea ne aflăm în fața unui SHU tipic. În condițiile în care avem acest debut cu diaree în cazul unora dintre copii se depistează verotoxina, adică testul rapid de identificare a germenului pozitiv încă de la internare, în cazul altora nu este pozitiv acest test. În cazul unor copii se depistează tipul de bacterie E-coli, în cazul altora nu se depistează tipul respectiv de bacterie, respectiv cea care are toxina hemoragică. Este și cazul deocamdată al copilului cel mai grav aflat internat la noi, care are o formă completă de SHU, care necesită măsuri de tratament deosebite, dar care nu a avut decât testul rapid pozitiv și nu are încă identificată tulpina de E-coli cauzatoare de boală. (...) Dacă am aștepta rezultatele testelor de laborator care necesită un anume timp acești copii nu ar mai fi printre noi", a susținut medicul.În ultima săptămână, mai mulți copii au fost aduși la Spitalul ''Marie Curie'' din Fetești și Argeș cu sindrom hemolitic-uremic. Medicii au stabilit că principala cauză a îmbolnăvirii este consumul de carne.