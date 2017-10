O alimentaţie corectă vă păzeşte de cancer

O alimentație corectă vă păzește de cancer

Cancerul face, an de an, milioane de victime în în-treaga lume, fiind consi-derat o problemă majoră de sănătate publică. În pe-rioada 15 octombrie - 30 noiembrie, Direcția de Sănătate Publică (DSP) Con-stanța desfășoară o cam-panie de informare privind prevenirea cancerelor.Iată sfaturile specialiștilor pentru diminuarea riscului de apariție și răspândire a neoplaziilor: Mențineți-vă greutatea corporală în limite normale (la limita inferioară a intervalului optim pentru vârsta, înălți-mea și sexul dvs.) l Adop-tați un stil de viață care să presupună activitate fizică cel puțin 30 de minute în fiecare zi l Limitați consumul de alimente cu con-ținut energetic crescut, respectiv alimentele cu conținut crescut în grăsimi l Consumați cât mai mult hrană vegetală, respectiv fructe, legume și cereale l Evitați carnea roșie și carnea procesată l Fără băuturi alcoolice, fără sare și alimente procesate cu sare l Nu utilizați suplimente pentru a vă proteja împotriva cancerului; pentru a reduce riscul apariției și răspândirii acestei boli alegeți o dietă echilibrată, cu o diversitate de alimente în favoarea folosirii suplimentelor alimentare l Renunțați la fumat și evitați expunerea la fumatul pasiv l Evitați, în timpul verii, expunerea la soare în intervalul orar 11.00 - 15.00 și arsurile solare; nu expuneți la soare copiii cu vârste sub un an.