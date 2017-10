Numarul donatorilor de sange a crescut cu 38,73%

Numarul donatorilor care s-au prezentat la centrele de transfuzii a fost, in numai trei zile, de 7.315, cu 38,73% mai multi decat inaintea lansarii campaniei, care va continua, a anuntat ministrul Sanatatii, Nicolae Banicioiu, pentru Mediafax.“Numarul mare de donatori a fost pentru noi un semnal ca e nevoie sa reinfiintam centrele de donare in spitale. Romanii au dovedit ca sangele apa nu se face. Le multumesc de asemenea colegilor mei, ministrii cabinetului Ponta, care s-au alaturat acestei campanii. Am incredere ca acest gest civic va deveni unul constant, astfel incat multe vieti sa poata fi salvate. In numai 3 zile am reusit sa avem in centrele de donare de trei ori mai multi donatori decat in zile obisnuite”, a declarat Nicolae Banicioiu, ministrul Sanatatii.