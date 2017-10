Dr. Doina Catrinoiu:

„Numărul copiilor cu diabet a crescut alarmant!“

Ambulatoriul de Diabet zaharat, nutriție și boli metabolice din cadrul Spitalului Județean Constanța a devenit neîncăpător, zilele acestea, din cauza faptului că pacienții au fost reprogramați mai devreme pentru control. Motivul? Cei șase specialiști care au în evidență nu mai puțin de 25.000 de pacienți vor avea câteva zile libere de sărbători. Cum numărul diabeticilor constănțeni a crescut foarte mult în ultimul an, specialiștii din cadrul secției de diabet și boli de nutriție din cadrul Spitalului Județean Constanța și-au prelungit programul și cu câte două ore, doar ca să poată con-sulta toți bolnavii. „Unii dintre colegi au program prelungit față de cel normal. De exemplu, colegii care au program de dimineață și până la ora 14,00 au acum program până la 15,30-16,00. Însă cei care vin în tura de după-amiază trebuie să rămână chiar și până la ora 21,00 în spital, pentru a putea face față numărului de pacienți. Asta pentru că suntem doar șase medici pe ambulatoriu și legea ne obligă să respectăm și concediile. Cu toate acestea, toți pacienții vor be-neficia de consultații”, a declarat șefa secției de Diabet zaharat, nutriție și boli metabolice, dr. Doina Catrinoiu. Programările se fac până pe 24 decembrie Pentru a putea consulta toți pacienții, medicii spun că au făcut deja organigrama consultațiilor. „Pentru perioa-da următoare, am realizat, împreună cu colegii mei, un orar al programă-rilor. Astfel, progra-mările se mai fac până pe data de 24 decembrie, urmând ca, imediat după sărbători, să reluăm programul normal. Desigur că în permanență se va asigura asistență medicală cazurilor care vor reprezenta urgen-țe, însă nu prin ambulatoriu, ci direct pe secție”, mai spune dr. Catrinoiu. Deși medicii spun că numărul bolnavilor a crescut față de anul trecut, nu sunt probleme în ceea ce privește lipsa medicamentelor sau a materialelor sanitare, ba mai mult, săptămâna aceasta se vor reface stocurile care să ajungă cel puțin până pe 10 ianuarie. Din ce în ce mai mulți copii bolnavi Printre cei 25.000 de bolnavi din județul Constanța care suferă de diabet, sunt și foarte mulți copii, spune șefa secției, iar numărul lor a crescut considerabil în ultimii doi ani. „Deși nu am realizat încă sta-tisticile pe anul acesta, din păcate, numărul copiilor cu diabet a crescut față de anul trecut. Vestea bună este că de aceștia se ocupă un diabetolog pediatru, astfel că, până în prezent, nu s-au înregistrat probleme, mai ales că își urmează tratamentul așa cum trebuie”, completează medicul. În plus, medicul spune că și în privința decesurilor cauzate de complicațiile diabetului, veștile sunt îmbucurătoare. Cel mai vârstnic pacient constănțean care suferă de diabet a atins vârsta de 87 de ani.