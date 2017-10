Nucile pisate, excelente pentru curăţarea tenului

Nucile pisate, excelente pentru curățarea tenului

Ştire online publicată Marţi, 17 Iunie 2008. Autor: Cuget Liber Online.

Fiind foarte bogată în grăsimi și proteine, nuca întrece carnea ca valoare calorică, având o toxicitate de câteva ori mai mică și este foarte ușor digerabilă. E un prieten de nădejde pentru cei care vor să pună câteva kilograme în plus, mulțumită conținutului mare de grăsimi ușor de asimilat și care nu cresc colesterolul atunci când sunt consumate în cantități mari. De altfel, mulți doctori recomandă nucile, datorită conținutului bogat în cupru, celor care suferă de anemie. În același timp sunt foarte recomandate și vegetarienilor. Nucile conțin, la 100 g, 15 g de proteine, 60 g de lipide, 15 g de glucide și 2,4 g celuloză. În plus, sunt bogate și în sodiu, potasiu, calciu, magneziu, clor, fosfor, sulf, fier, cupru, zinc și iod. Pot fi definite ca o colecție de minerale și vitamine. Au din belșug vitaminele C, B1, B2, B5, vitamina PP și caroten. Miezul a 20 de nuci, consumat zilnic, e un tratament eficient contra psoriazisului sau a eczemelor alergice. Miezul a patru nuci prăjite ușor se ia la trânta cu constipația, iar faptul că nu conțin decât foarte puțin zahăr le face un aliat al celor care suferă de diabet. În fine, trebuie spus că în cosmetică nucile pisate sunt excelente pentru curățarea tenului. O pastă compusă din două-trei nuci pisate și amestecate cu câteva lingurițe cu apă călduță ajută la sanguinizarea pielii și o curăță în profunzime de toate impuritățile și de stratul de piele moartă.