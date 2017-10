Strigătul unei paciente revoltate

„Nu vreau să mai plătesc asigurarea de sănătate la stat!“

Asigurarea de sănătate ar trebui să garanteze accesul pacienților la servicii medicale, investigații și intervenții chirurgicale, atunci când au nevoie. Oricine a ajuns, însă, într-o unitate sanitară a simțit pe propria piele că achitarea, lună de lună, a contribuției la fondul național de asigurări de sănătate nu mai înseamnă mare lucru. Sunt pacienți care spun că ar plăti mai degrabă o asigurare de sănătate privată, pentru a nu fi nevoiți să aștepte două sau trei luni pentru o simplă analiză de sânge sau pentru a nu veni cu punguța de medica-mente de acasă, atunci când se internează în spital. Vrei nu vrei, dai bani la stat! Astfel gândește și Liliana Dumitru, o constănțeancă de 34 de ani. "La sfârșitul săptămânii trecute, am fost transportată de urgență la Spitalul Medgidia, după ce am avut o criză biliară. Sunt profesoară, am un venit rușinos deja, dar lună de lună contribui la asigurările de sănătate. Și, cu toate acestea, la spital mi-au spus de la obraz că nu au cu ce să mă trateze, să merg să-mi cumpăr medicamentele. Iar pentru că nu eram însoțită de nimeni care să meargă până la farmacia din fața spitalului, a trebuit să mă ridic eu de pe patul spitalului. Pentru ce mai plătesc asigurarea, de vreme ce nu beneficiez nici măcar de o perfuzie?", ne-a spus femeia. În urma unei astfel de experien-țe, dorința constănțencei este să renunțe la asigurarea de sănătate de stat, în favoarea uneia private. "Plătesc mai mult, dar măcar știu că atunci când am nevoie, sunt consultată de un medic, fără să mai bag încă o dată mâna adânc în buzunar!", a continuat pacienta nemulțumită. Prin astfel de experiențe au trecut numeroși bolnavi și mulți și-au manifestat intenția de a renunța la asigurarea de sănătate. Reprezentanții Casei de Asigurări de Sănătate au subliniat, referitor la acest aspect: "Conform Legii 95/2006, privind reforma în domeniul sănătății, asigurarea voluntară de sănătate nu exclude obligația de a plăti contribuția pentru asigurarea socială de sănătate". Rețetele compensate, singurele "beneficii" În ciuda numeroaselor nemulțumiri cauzate, achitarea asigurării de sănătate de stat oferă, încă, o serie de beneficii. Principala este faptul că doar achitând această contribuție un pacient se poate înscrie pe listele unui medic de familie. În plus, doar având un medic de familie bolnavul poate beneficia, în cazul unei afecțiuni cronice, de rețete compensate sau gratuite. În rest, dreptul la analize medicale gratuite, consultații gratuite, consultații la specialist în baza unui bilet de trimitere, deși menționate în lege, sunt valabile doar în teorie. În rea-litate, bolnavii sunt nevoiți să achite și o co-plată. Ce primești la o asigurare privată În schimb, având o asigurare privată de sănătate, pacienții beneficiază de servicii medicale în condiții moderne. O comparație între cele două tipuri de asigurări de-monstrează că diferența financiară nu este mare. Drept exemplu, luăm cazul paci-entei amintite mai sus. La un salariu brut de 1.500 de lei, constănțencei i se oprește, lunar, aproximativ 85 de lei (ceea ce înseamnă 255 de lei pe trimestru). Pentru o asigurare privată, firmele de specialitate contactate ne-au declarat că ar trebui să plătească, în medie, 130 de euro (apro-ximativ 550 de lei) pe trimestru, ținându-se cont de vârstă, profesie și istoricul medical. Dublu față de asigurarea la stat, dar și cu beneficii pe măsură: între șapte și zece consultații pe an, vizite la domiciliu, transport medical de urgență, intervenții stomatologice și chirurgicale, analize și investigații complete anuale și, pentru o contribuție mai mare, posibilitatea de a fi operat peste hotare etc.Case private de asigurări, în proiectul viitoarei legiO nouă lege a Sănătății este în lucru, în prezent, și ar putea să prevadă posibilitatea înființării caselor private de asigurări de sănătate și stabilirea unui pachet de servicii medicale de 200 de euro, pe an. Inițiatori sunt membrii Comisiei Prezidențiale pentru Analiză și Elaborarea Politicilor din Domeniul Sănătății Publice, având în vedere că acesta a fost unul dintre aspectele punctate de FMI, privind reformarea coerentă a sistemului sanitar, după modelul celor din Europa.