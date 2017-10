Președintele CNAS, Lucian Duță:

„Nu vom lăsa oamenii fără medicamente“

Ştire online publicată Miercuri, 01 Septembrie 2010. Autor: Cuget Liber Online.

Președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, Nicolae Lucian Duță, susține că modificarea listelor cu medicamente gratuite va crește accesul la terapie. „Pe toate listele de gratuități C1 - boli cronice (leucemie, hepatite, epilepsie, Alzheimer, anemia în cancer), C2 - programele naționale (cancer, SIDA, TBC) și C3 (tratamente pentru copii) vor fi medicamente generice, adică cele ieșite de sub patent, dar care sunt la fel de eficiente. Țări precum Franța și Anglia folosesc în special medicamente generice. Dacă un medicament nu are generic, atunci vom acorda gratuit molecula originală. Nu vom lăsa oamenii fără medicamente”, a afirmat reprezentantul CNAS pentru Mediafax. În plus, schimbarea listelor de gratuități va reduce costurile CNAS cu 20%, dar va crește tot cu atât accesul la tratament al celor care sunt pe listele de așteptare. „Mii de bolnavi așteaptă să intre în tratament. Schimbând listele de gratuități, numărul celor care vor putea accede la terapie va crește”, a mai spus Duță.