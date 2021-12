Nu vă speriaţi! Râia se vindecă

La ora actuală, există diferite tratamente pentru simptomele scabiei. Acestea sunt rezultatul acţiunii unui acarian care creează tuneluri sub stratul cornos. Specialiştii susţin că tratamentul acesteia nu este deloc complicat. Principalul semn al bolii este mâncărimea intensă ce devine mai evidentă noaptea. Practic, acarianul sapă tuneluri în stratul exterior al pielii pacientului şi declanşează o reacţie alergică a sistemului imunitar. Ca urmare, oamenii se pot confrunta cu următoarele simptome:



mâncărime severă, cel mai adesea noaptea şi pe vreme caldă. Acarianul feminin este mai activ sub piele şi duce la disconfort. Apoi, poate apărea erupţia cutanată, care este mai evidentă în pliuri şi între degetele de la mâini şi picioare. De regulă, este mai frecventă pe axile, sub sâni, în zona articulaţiilor şi în jurul zonei genitale. În afară de acestea, apar ulcere roşiatice pe piele, rezultate după scărpinare şi tunelurile săpate de acarian, dar şi linii brăzdate subţiri pe piele, din cauza tunelurilor săpate de parazit. Din nefericire, erupţia cutanată se răspândeşte, de obicei, pe întregul corp la sugari şi copii mici, iar părţile cele mai afectate sunt capul, faţa şi gâtul.

Scabia sau râia, cum i se mai spune în popor, este o boală cauzată de un parazit, de existenţa căruia se ştie încă din secolul al XII-lea. Această boală apare în întreaga lume, cu focare de incidenţă ciclică la fiecare 15 ani. Potrivit Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii (OMS), aproximativ 200 de milioane de oameni din întreaga lume au scabie la un moment dat. În plus, estimările indică faptul că 10% din populaţia din medii cu venituri mici are acest parazit. De aceea, tratamentul corect al scabiei este foarte important.