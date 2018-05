Nu vă speriaţi! Biopsia mamară nu confirmă, neapărat, cancerul de sân

Nu vă speriați! Biopsia mamară nu confirmă, neapărat, cancerul de sân

Ştire online publicată Marţi, 24 Aprilie 2018. Autor: Cuget Liber Online.

În momentul în care medicii descoperă o leziune suspectă la nivelul sânului, la ecografie sau mamografie, atunci este clar, aveți nevoie de o biopsie eco-ghidată, pentru a determina dacă este vorba de cancer sau nu. Pentru aceasta, au precizat medicii de la Centrul Medical „Pozimed”, este prelevat tesut mamar, pentru a-l observa la microscop și abia după aceea se decide dacă există celule canceroase în acea leziune.„Examinarea durează în jur de 30 de minute, timp în care se extrag mai multe fragmente de țesut, cu ajutorul unui ac introdus prin piele, sub control ecografic. Procedura este nedureroasă, întrucât se face cu anestezie locală. Riscurile sunt minore, nu necesită pregătire specială și nici spitalizare. După biopsie, pacienta își desfăsoară activitățile zilnice, în mod normal. Biopsia mamară eco-ghidată se efectuează de către un medic radiolog, iar fragmentele de țesut extrase vor fi analizate la microscop de un medic anatomo-patolog. Rezultatul final va fi disponibil în două săptămâni de la recoltare și este un diagnostic de certitudine, în urma căruia medicul oncolog decide ce pași trebuie urmați în tratament”, au explicat medicii.De precizat că această biopsie nu este doar mai rapidă, minim invazivă, ci și mai puțin costisitoare decât biopsia chirurgicală. Totodată, aceasta este la fel de eficace ca biopsia chirurgicală, în punerea unui diagnostic. Partea bună a lucrurilor este că procedura nu lasă cicatrice vizibilă și nu modifică aspectul sânului. Desigur, dacă anomalia se dovedește a fi canceroasă, permite oncologului adaptarea tratamentului pentru eficacitate maximă.Pe de altă parte, în urma biopsiei, se precizează foarte clar tipul de cancer și potențialul de agresivitate.Trebuie precizat că, la ora actuală, există mai multe modalități de a face biopsia sânului. Înainte de efectuarea oricărui tip de biopsie, pacientul trebuie să informeze, însă, medicul dacă urmează un tratament medicamentos, dacă este alergic la anumite medicamente (inclusiv anestezice), dacă are alergii la materiale precum latexul sau suferă de boli cronice, boli de coagulare a sângelui.De asemenea, doctorul trebuie să știe și dacă pacientul urmează un tratament cu anticoagulante (aspirină, heparină) sau dacă persoana respectivă este însărcinată.În cazul în care pacientul urmează un tratament cu anticoagulante, este recomandat ca acesta să fie întrerupt cu o săptămână înaintea biopsiei. De reținut, pregătirea pacientului diferă mult, în funcție de tipul de anestezie necesar pentru biopsie. Astfel, în cazul în care biopsia se face sub anestezie generală, atunci este necesar ca pacientul să urmeze un regim alimentar recomandat de medic. La cabinet, în ziua biopsiei, pacientul resimte doar o înțepătură, în momentul în care i se administrează anestezicul, în zona de recoltare.De asemenea, va simți o presiune, în clipa în care este introdus acul de biopsie. După recoltarea țesutului, zona va fi sensibilă și se poate tumefia, dar simptomele dispar la scurt timp după intervenție. De reținut, nu este recomandat ca pacienții să ridice greutăți în zilele următoare. Totuși, dacă bolnavul optează pentru anestezia generală, atunci acesta va fi inconștient pe parcursul intervenției, iar după ce se va trezi, va simți o stare de somnolență. Într-o astfel de situație, pacientul se va simți obosit timp de 2-3 zile după anestezia generală, iar vindecarea durează mai mult timp.