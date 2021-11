Nu vă panicați! Sindromul umerilor lăsați se corectează

Din păcate, această poziție înclinată devine din ce în ce mai frecventă, parțial din cauza utilizării excesive de computere și dispozitive electronice. De ce? Pentru că aproape că nu există om care să nu stea aplecat, zi de zi, asupra unui astfel de dispozitiv. În plus, atenția constantă pe care oamenii o acordă telefoanelor mobile și computerelor îi face să adopte această postură.





De precizat că menținerea unei posturi aplecate în față, pentru perioade lungi de timp duce la apariția durerilor de spate, atât la nivel lombar, cât și la nivel cervical. De asemenea, sindromul umerilor căzuți este inestetic, deoarece vă face să păreți mai scund și chiar vă face abdomenul să pară mai mare decât este. Unii oameni susțin că atunci când o persoană stă dreaptă, aceasta pare mult mai sigură pe sine și mai atrăgătoare. Totodată, menținerea unei asemenea poziții vă reduce flexibilitatea. De fapt, vă modifică mișcările articulare, precum și echilibrul. De asemenea, poate îngreuna respirația și crea probleme digestive. Ca urmare, este necesar să încercați să remediați problema, dar cel mai important este să faceți tot posibilul să mergeți în poziție verticală și cu capul ridicat. De asemenea, ar trebui să fiți conștienți și să vă corectați postura atunci când lucrați.





Partea proastă este că această afecțiune poate duce și la probleme în alte zone ale corpului și, uneori, este asociată cu emoțiile și stima de sine, sunt de părere unii specialişti. Potrivit dr. Oana Moga, sindromul umerilor căzuți este un dimorfism postural în cadrul căruia umerii tind să se aplece înainte, împingând capul în jos. „Acesta este şi motivul pentru care persoanele cu această problemă au o postură în care par să privească permanent către sol, dar nu este adevărat. Ei privesc, de fapt, înainte, doar că această problemă cu care se confruntă îi face să pară că nu sunt ok. Cum spuneam, postura nu afectează doar umerii, ci împinge spatele înainte progresiv. Astfel, apare o cocoașă, aceasta fiind cunoscută și sub denumirea de cifoză dorsală. În plus, sindromul umerilor căzuți afectează mușchii pectorali și gâtul. Deși poate părea evident, menținerea spatelui și a umerilor în poziție dreaptă nu este doar o problemă de sănătate fizică, ci și o reflectare a nivelului respectului de sine. Ca urmare, unele doamne şi domnişoare care se rușinează din pricina sânilor lor tind să adopte această poziție pentru a încerca să-i ascundă. De cele mai multe ori, fac acest lucru în mod inconștient. Desigur, acesta este doar un exemplu de posibilă cauză psihologică. De fapt, există multe alte probleme care pot face ca o persoană să fie afectată de sindromul umerilor căzuți, cum ar fi depresia”, a explicat medicul.