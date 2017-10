Nu vă panicaţi! Constănţenii asiguraţi pot beneficia de consultaţii şi fără card de sănătate

Nu vă panicați! Constănțenii asigurați pot beneficia de consultații și fără card de sănătate

Încă din luna aprilie a acestui an, cardul de sănătate a început să fie utilizat ca instrument care atestă atât calitatea de asigurat a pacienților, cât și momentul în care aceștia au beneficiat de servicii medicale. Sistemul nu este însă nici pe departe pregătit de implementare, dat fiind faptul că, nici până la acest moment, cel puțin 18.000 de constănțeni nu au intrat în posesia cardului de sănătate.Deși sistemul cardului de sănătate a intrat în vigoare încă de la 1 aprilie, reprezentanții CJAS Constanța susțin că acest „instrument medical” nu a devenit încă obligatoriu, iar asigurații pot beneficia de servicii medicale în baza calității de asigurat înregistrată în sistemul de asigurări sociale de sănătate.„Legea spune clar că furnizorii de servicii medicale sunt obligați să ofere pacienților consultații și investigații chiar dacă aceștia nu au card de sănătate. Pot face acest lucru verificând pe site-ul CNAS statutul fiecărui pacient. Dacă acesta apare ca asigurat, atunci și serviciile vor fi decontate. Nu cred că este cazul să se plângă nimeni din moment ce sistemul funcționează”, a precizat Dragoș Poteleanu, președintele CJAS Constanța.Asigurații care nu necesită asistență medicală nu sunt obligați să se adreseze unui furnizor de servicii medicale doar pentru activarea cardului de sănătate. Acest lucru se poate efectua în perioada următoare, cu ocazia vizitelor la medic, indiferent de specializarea medicală, în caz de necesitate, conform drepturilor asigurate prin lege.Singurul furnizor de servicii medicale la care nu se poate activa cardul de sănătate este farmacia.Medicii de familie furnizează carduri182 de medici de familie și-au dat acordul pentru a împărți carduri de sănătate către pacienții asigurați de pe listele proprii. Astfel, în posesia acestor cadre medicale, CJAS a lăsat 14.916 carduri de sănătate, urmând ca, în perioada următoare, pacienții să le ridice din cabinetele medicale.„Am distribuit peste 11.000 de carduri până în prezent și ne bucurăm de sprijinul unor medici de familie care au înțeles care este rolul acestora în sistem. Este mult mai simplu ca pacienții să meargă la medicul de familie pentru a lua cardul, cu atât mai mult cu cât pot face în același timp și validarea.Pe de altă parte, am primit și 4.289 de carduri pentru asigurații OBSNAJ și 512 carduri pentru pensionarii cadre militare. Distribuirea acestora se va face atât cu ajutorul medicilor de familie, al casei, dar și al unităților militare la care sunt arondați acești asigurați”, a mai spus președintele CJAS.Din ce în ce mai mulți asigurațiConducerea CJAS Constanța susține că, la nivel național, cel puțin un milion de carduri noi vor fi tipărite până la finalul acestui an, carduri care vor ajunge la pacienții care s-au asigurat de la 1 ianuarie și până în prezent.Toate aceste carduri vor fi distribuite prin poștă, iar deblocarea lor și a celor care au fost deja inițializate în sistem se va putea face în două feluri: o dată cu ajutorul medicului de familie și o dată cu ajutorul reprezentanților CJAS, care vor utiliza o aplicație specială pentru deblocare. Pentru pacienții ale căror carduri nu sunt funcționale, CJAS va elibera duplicate în urma unor cereri depuse la sediul instituției.