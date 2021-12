Nu mai fumați! Vă pătați dinții și riscați boli mai grave

Cercetătorii estimează că aproximativ opt milioane de oameni mor în fiecare an, ca urmare a fumatului. Rețineți! Fumatul nu îl afectează doar pe cel care pufăie, ci afectează și sănătatea celor din jur. După cum am menționat deja, afecțiunea se caracterizează prin apariția unor pete întunecate în gură, în principal pe gingii. Este o afecțiune benignă și reversibilă. Potrivit oamenilor de știință, aceasta este cauzată în totalitate de fumat și nu există factori genetici care să afecteze aspectul acestor pete. În plus, deși principala cauză este fumatul, petele pot fi cauzate și de mestecarea tutunului.





La rândul lor, petele apar pentru că unele componente ale tutunului stimulează melanocitele mucoaselor. Acestea sunt celulele responsabile de producerea melaninei, substanța care determină culoarea pielii. Specialiștii estimează că melanoza afectează aproximativ 30% din fumători. Factorii care influențează cel mai mult dezvoltarea acestei boli sunt perioada de timp și cantitatea de tutun consumată. De asemenea, melanoza este adesea însoțită de respirație urât mirositoare și de îngălbenirea dinților. În principiu, este doar o problemă estetică, însă, uneori, poate duce la detectarea greoaie a bolilor mai grave, cum ar fi cancerul.





Chiar dacă fumați două-trei țigări pe zi sau mai multe, plămânii voștri vor simți acest lucru, iar una dintre afecțiunile pe care le puteți face este melanoza fumătorului. Cum se manifestă boala? Melanoza fumătorului este doar unul dintre potențialele pericole și constă în apariția unor pete de culoare închisă pe piele și mucoase. Este un proces benign, însă oamenii îl confundă cu procese mult mai complexe, cum ar fi cancerul oral. La început, ambele situații sunt caracterizate de pete închise la culoare în cavitatea bucală.