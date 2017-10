Nu lăsaţi hepatita C netratată!

Nu-i de joacă:

Nu lăsați hepatita C netratată!

Reprezentanții din sănătate au încheiat, zilele acestea, un nou parteneriat cu Asociația Națională pentru Protecția Pacienților, care privește terapia pentru bolnavii de hepatită.„Avem o datorie să facem ceva pentru pacienții cu hepatita C, care nu mai au alternativă terapeutică și pentru care soluția o reprezintă tripla terapie și avem o răspundere în a ne asigura că, pe viitor, hepatita C va fi eradicată în România. Strategia națională pentru prevenția și tratarea hepatitei are la bază Carta Albă. Este foarte important că în acest demers suntem parteneri cu Ministerul Sănătății, pentru ca această strategie să fie gândită în beneficiul pacienților împreună cu o instituție care poate controla lucrurile. Trebuie să mai spunem că va fi realizat un grup de lucru format din specialiști din partea protecției pacienților, dar și a MS, pe care ministerul îl va coordona.Strategia va începe cu informarea pacien-tului prin diverse activități pe care le vom desfășura în cadrul unor campanii pe tot parcursul acestui an. Pacienții vor primi informații cu privire la riscurile la care sunt supuși dacă nu se tratează, dar și cele la care îi supun pe apropiații pe care îi pot infecta. Din păcate, în prezent avem o mare problemă cu unii dintre pacienți care, deși află că au hepatită, nu merg la tratament. Hepatita nu doare, dar complicațiile sunt dezastruoase și în anumite stadii, cum ar fi cancerul hepatic, situația poate deveni ireversibilă.O altă problemă intervine în cazul pacienților care sunt tratați cu interferon, din cauza căruia resimt stări îngrozitoare, le cade părul și au dureri. Aceștia renunță la tratament înainte de vindecare și își înrăutățesc situația”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, Vasile Barbu, președintele Asociației Naționale pentru Protecția Pacienților.În același timp, ministrul Sănătății, Eugen Nicolăescu, susține că parteneriatul vizează diverse politici pentru terapiile bolilor hepatice care vor fi de acum înainte discutate și cu reprezentanții pacienților pentru o mai mare acoperire a nevoilor acestora.