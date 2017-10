Nu încheiaţi masa cu o cafea dulce şi fierbinte, ci cu... brânză

Nu încheiați masa cu o cafea dulce și fierbinte, ci cu... brânză

Ştire online publicată Miercuri, 12 Septembrie 2007. Autor: Cuget Liber Online.

Ultimul aliment consumat la o masă are importanță crucială asupra pH-ului din cavitatea bucală. De aceea, trebuie făcută o mențiune specială pentru cafeaua de fiecare zi: nu este bine să în-cheiem masa cu o cafea dulce și fierbinte, ci cu... brânză, deoarece ea neutralizează aciditatea bucală.Alimentația nerafinată (fructe, zarzavaturi crude) are un efect protector, deoarece curăță mecanic dinții, stimulează fluxul de salivă și, mai ales, pentru că ea conține fructoză, este mai puțin nocivă. În mod aparent ciudat, nu cantitatea de zahăr consumată este factorul cheie, ci orarul de consum. Astfel, nu se recomandă ca dulciurile să fie consumate între mese, iar, dacă este posibil, frecvența consumului lor pe parcursul unei zile să fie cât mai mică.