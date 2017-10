Nu consumaţi alcool când sunteţi răcit

Nu consumați alcool când sunteți răcit

Ştire online publicată Joi, 08 Noiembrie 2007. Autor: Cuget Liber Online.

Dacă sunteți răciți, consumați lichide în cantități mai mari decât de obicei, deoarece febra sau frisoanele duc la pierderea apei din organism. Alcoolul poate slăbi sistemul imunitar. Supa de pui, băută caldă, vă eliberează căile respiratorii și vă dă energie datorită cantității de nutrienți pe care o conține. Usturoiul conține, de asemenea, substanțe care eliberează căile respiratorii. În plus, nutriționiștii apreciază că este un bun oxidant, care distruge radicalii liberi, vinovați pentru distrugerea celulelor. Vitamina C din kiwi și lămâie este esențială dacă sunteți răcit. Cât sunteți bolnav, puteți consuma și un gram pe zi de vitamina C (cinci tablete), chiar dacă necesarul obișnuit pentru un om sănătos este de 60 de miligrame.