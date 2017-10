Nu avem acces la medicamentele de ultimă generaţie

Nu avem acces la medicamentele de ultimă generație

Pacienții din Europa au acces aproape imediat la medicamentele de ultima generație. Românii trebuie să aștepte însă aproximativ trei ani pentru a fi tratați cu aceste substanțe farmaceutice. Aceasta este concluzia unui studiu realizat de European Federation of the Pharmaceutical Industries and Associations și intitulat „Patient W.A.I.T”. Astfel, în țări precum Germania sau Marea Britanie, durează între 80 și 390 de zile de la aprobarea intrării pe piață a unui medicament și prescrierea lui de către medici. Pacienților români le este prescris un medicament de ultimă generație abia după 1.000 de zile. De vină ar fi, susține Cristian Luțan, reprezentant al Asociației Române a Producătorilor Internaționali de Medicamente, faptul că lista de compensate nu a mai fost actualizată din 2008. „Se creează astfel o discrepanță considerabilă între tratamentele disponibile pacienților din alte țări și români, dar și o îngrădire a bolnavilor la tratamente de ultimă generație”, a afirmat acesta.