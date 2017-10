Nu am făcut niciodată destul împotriva cancerului!

Octombrie este Luna Internațională de Luptă Împotriva Cancerului de sân, prilej pentru Federația Asociațiilor Bolnavilor de Cancer din România de a demara o campanie de informare și responsabilizare privind cancerul mamar. Campania este intitulată „Nu am făcut destul!” și are mesajul „Ajută-ne! Mergi la control!” și se adresează femeilor de toate vârstele, care au în istoricul medical factori de risc pentru apariția unei tumori la sân.În cadrul campaniei, a fost lansată și pagina de Facebook „Nu am făcut destul”, de unde cei interesați pot obține informații privind cancerul de sân.Această formă de neoplazie este frecvent întâlnită în rândul femeilor și poate fi tratată, dacă este diagnosticată la timp. De aceea, este important pentru orice femeie să cunoască semnele cancerului, astfel încât să se prezinte din vreme la consult.