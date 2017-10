Noutăţi de la Ministerul Sănătăţii

Noutăți de la Ministerul Sănătății

Acum suntem în momentul în care Ministerul Sănătății are elaborat acest Plan Multianual pentru Dezvoltarea Strategică a Resurselor Umane din Sănătate 2017-2020, al cărui scop este să ofere o abordare strategică a resursei umane din sănătate, pe patru domenii mari: îmbunătățirea guvernanței, ajustarea formării personalului medical, implementarea managementului modern al resurselor umane din sănătate și motivarea personalului medical.Primii pași au fost făcuți în ultimele luni: personalul medical a primit salarii mărite și plata gărzilor pentru medici a crescut considerabil. Am flexibilizat timpul de muncă și am contribuit la transparentizarea concursurilor din sistemul sanitar, prin obligativitatea publicării tuturor posturilor disponibile pe platforma posturi.gov.ro. Nu în ultimul rând, am reglementat mai bine modalitatea de selecție și evaluare a performanței managerilor de spitale, având în vedere că buna gestionare a personalului medical depinde de manageri”, a declarat Vlad Voiculescu, ministrul Sănătății.