Noua gamă de produse dermato-cosmetice Gerovital, prezentată la Constanţa

Noua gamă de produse dermato-cosmetice Gerovital, prezentată la Constanța

Fie că vorbim de o piele sensibilă, de un ten acneic sau de o piele îmbătrânită, care are nevoie de o îngrijire specială, decizia de a utiliza o gamă de produse care să răspundă nevoilor fiecăruia dintre noi trebuie să se bazeze pe informații specializate. Una dintre mărcile românești de succes a cărei „carte de vizită“ este tocmai calitatea produselor și experiența medicilor implicați în crearea lor este Gerovital.Lansate cu mai bine de 45 de ani în urmă, cosmeticele Gerovital reprezintă prima gamă anti-age din lume. Povestea brandului românesc a început în 1967, atunci când prof. dr. Ana Aslan, pionier al gerontologiei medicale mondiale, a încredințat formula Gerovital H3 companiei Farmec pentru a fi unicul producător al cosmeticelor care au făcut istorie.Povestea acestei mărci de succes a fost rescrisă, în timp, și a ajuns ca în prezent să răspundă nevoilor tuturor categoriilor de vârste și probleme. Astfel, Farmec lansează prima linie de dermato-cosmetice Gerovital H3 Derma plus, creată în colaborare cu specialiști din domeniul sănătății pentru a răspunde diferitelor nevoi și sensibilități ale pielii și părului.Pharmaceutical Concept este o gamă destinată farmaciilor, oferind consumatorilor soluții cosmetice de înaltă calitate și performanță.Pentru a veni în întâmpinarea farmaciștilor, reprezentanții companiei au susținut, la Constanța, o sesiune de informare. Evenimentul s-a bucurat de susținerea Colegiului Farmaciștilor Constanța.„Aceasta este o întâlnire cu farmaciștii constănțeni la care am putut prezenta pentru prima oară noua gamă Gerovital, destinată farmaciilor. Astfel de sesiuni de informare a specialiștilor sunt absolut necesare pentru ca pacienții să poată beneficia, la rândul lor, de cele mai clare informații asupra calității și eficienței produselor”, a precizat Emilian Balaban, key acount supervizor al companiei Farmec.Produse destinate îngrijirii și tratamentului dermato-cosmeticCele peste 400 de produse cosmetice aflate în portofoliul companiei sunt recunoscute în peste 30 de țări din Europa, Asia și America pentru calitate. Lider de piață pe segmentul de îngrijire a pielii, Farmec a lansat mai multe game de produse, destinate îngrijirii, dar și tratamentelor dermato-cosmetice.Pentru că a crescut incidența cazurilor cu piele sensibilă, acneică sau îmbătrânită prematur, toate acestea având la bază diverși factori interni sau externi, produsele sunt particularizate pe probleme specifice ale pielii și se regăsesc exclusiv în farmacii.„Prima gamă se adresează persoanelor cu ten acneic, problemă care este cauzată de proliferarea germenilor din cauza acidității reduse a filmului hipolipidic. Acnea, în formele moderate sau severe, are nevoie de tratament medicamentos. Cei care pot face recomandări pe acest segment sunt specialiștii. De aceea, gama există în farmacii și se recomandă alături de acest tratament. Aceasta reglează secreția de sebum, purifică, calmează și accelerează procesul reparator.Gama antirid și fermitate are o acțiune regenerantă și restructurantă de protecție și tonifiere pentru tenul îmbătrânit. Cauzele acestor schimbări dramatice, care pot interveni uneori chiar la vârste tinere, pot fi cauzate de o serie de factori precum expunerea la razele ultraviolete, deficitul de hidratare, alimentația sau poluarea.Soluțiile gerovital nu se opresc doar la tratamentele pentru pielea cu probleme, ci se adresează și scalpului și părului. Astfel, cu ingrediente care stimulează microcirculația și metabolismul celular, inhibă producerea excesivă de sebum și stimulează creșterea părului, produsele răspund nevoilor femeilor și bărbaților deopotrivă”, a completat Ioana Cioroianu, manager medical al companiei.