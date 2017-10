Nou-născuţii din Constanţa vor beneficia de testare audiometrică

Începând de anul viitor

Nou-născuții din Constanța vor beneficia de testare audiometrică

Ştire online publicată Sâmbătă, 20 Decembrie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Începând din 2015, toate maternitățile din țară vor fi dotate cu aparate speciale de testare a auzului bebelușilor. La Constanța, acest demers a fost inițiat încă din luna octombrie a acestui an, de către Spitalul Județean Constanța și Asociația Audio Sofia.Pentru dezvoltarea copilului, este deosebit de important ca surditatea să fie depistată cât mai devreme pentru a asigura în timp util tratamentul adecvat.Măsura va fi implementată de Ministerul Sănătății în toate unitățile sanitare cu maternități, iar continuitatea programului va fi susținută prin fonduri europene.„Screeningul auzului la nou-născuți este singura metodă prin care se poate depista activ hipoacuzia chiar din prima lună de viață. Din această cauză, am hotărât ca, începând cu anul 2015, să asigurăm procedurile de screening în toate maternitățile și pentru toți copiii nou născuți.Instruirea personalului medical, dar și dotarea tuturor celor 150 de maternități de pe teritoriul României cu aparatură de screening auditiv la nou-născut se vor face din fonduri europene. În acest sens, am demarat deja un proiect european”, a declarat Nicolae Bănicioiu, ministrul Sănătății.