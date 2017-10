Noi tratamente pentru hepatita C, disponibile de la 1 mai

De la 1 mai, pacienții care suferă de hepatita C, una dintre cele mai grave forme de boală, vor putea beneficia de tratament fără interferon.Deși eficace, terapia antivirală prezintă multiple efecte adverse care influențează negativ calita-tea vieții și implicit aderența la tratament a pacienților.Ministrul Sănătății, Nicolae Bănicioiu, a declarat că între minister și CNAS există nu-meroase discuții asupra trata-mentelor „interferon free” pe care Agenția Medicamentului ar trebui să le lanseze pe piață în acest an. „În cazul în care negocierile dintre CNAS și producătorii de medicamente vor decurge bine, pacienții diagnosticați cu hepatita C vor putea beneficia de tratament fără interferon în jurul datei de 1 mai. Asta înseamnă că e posibilă o înțe-legere pe subiectul «interferon free» cât de curând”, a spus ministrul Bănicioiu.Aproximativ 5.000 de pacienți diagnosticați cu hepatita C sunt tratați, în prezent, cu medica-mente pe bază de interferon.