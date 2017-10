Noi reguli pentru medicii de familie şi pacienţi

Noi reguli pentru medicii de familie și pacienți

Medicii de familie vor putea incheia contracte cu casele de asigurari de sanatate indiferent de numarul pacientilor inscrisi pe listele lor, conform noului Contract cadru aflat in proces de aprobare de catre autoritati.Astfel, presedintele Casei Nationale de Asigurari de Sanatate (CNAS), Vasile Ciurchea, a declarat in cadrul unei conferinte de presa ca s-a renuntat la numarul minim de 800 de pacienti pentru un medic de familie, lucru care ar trebui sa ajute tinerii profesionisti sa intre in sistem.