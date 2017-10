Noi medicamente pe lista de compensate

30 de molecule destinate tratarii afectiunilor oncologice, in principal, dar si pentru hepatitele cronice ar putea fi introduse pe lista de medicamente compensate si gratuite in urma incheierii acordurilor cost-volum in cateva saptamani, a declarat presedintele Agentiei Nationale a Medicamentului (ANMDM), Marius Savu, conform Agerpres.