Nodulii tiroidieni - trebuie operaţi sau se poate trăi cu ei?

Crea naturista pentru noduli tiroidieni 7plante stopnodul

Buna ziua! sant Carmen, am 33 de ani. in urma cu 9 luni am descoperit ca am o umflatura la gat, am fost la un medic endocrinolog mi-a facut o ecografie si mi-a spus ca am 2 noduli solizi de 30/19 mm si mi-a dat sa fac si analizele TSH (0,672) T4 (8,80) anti TPO (10,0) dupa care in urmatoarea saptaman mi-a dat trimiteri la PARHON Bucuresti, pentru alte investigatii .Acolo m-a consultat dr. D NICULESCU, mi-a mai facut o ecografie si noduli erau 39/25 adica erau mai mari la interval de o saptamana, apoi m-am dus la dr. Trifan Irina. Pe langa tratament cu pastille, dr. Trifan mi-a recomandat si crema 7Plante Stopnodul. Substantele din crema asta sunt ca niste medicamente care se duc direct pe noduli, cand o aplici pe gat. Vreau sa multumesc doamnei doctor Trifan ca mi-a dat aceasta crema si m-a scapat de noduli si implicit de o operatie deloc dorita.