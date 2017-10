Nicotina distruge vitamina C

Vitamina C se găsește din belșug în fructe și legume, care se află la baza piramidei alimentației sănătoase și sunt esențiale pentru dezvoltarea armonioasă a organismului. În plus, vitamina C crește imunitatea și ne pune de adăpost de boli. Este recomandată mai ales copiilor, vârstnicilor, persoanelor aflate în convalescență și anemicilor. Dr. Loti Popescu, șeful Serviciului de Promovare a Sănătății din cadrul Autorității de Sănătate Publică a județului Constanța, ne-a explicat că vitamina C se găsește din plin în măceșe, lămâi, portocale, grapefruit, pepene roșu, banane, mazăre, ardei gras, ardei roșu, kiwi, roșii, căpșuni, papaya, broccoli, varză de Bruxelles, gogoșari, conopidă, gulii, fructe de pădure. Organismul nu poate stoca vitamina C. Tocmai acesta este motivul pentru care vitamina C trebuie luată cu regularitate, pentru aprovizionarea permanentă a celulelor. „Dacă fiecare persoană ar mânca cinci porții de fructe și legume pe zi, ar obține 200-300 mg asigurate de vitamina C, un minim necesar pentru sănătate", a precizat dr. Popescu. Medicul a mai adăugat că fumatul distruge vitamina C și, tocmai de aceea, fumătorii se îmbolnăvesc mult mai ușor. Vitamina C se dovedește a fi extrem de importantă pentru organism - crește imunitatea, apără de afecțiunile respiratorii, luptă împotriva cancerului, protejează arterele, reface fertilitatea masculină, previne cataracta, bolile gingivale. Pe scurt, ne apără de boli. Cercetătorii de la Institutul Național al Cancerului din SUA au stabilit că 5.000 mg de vitamina C luate zilnic măresc producerea de limfocite, acționând împotriva bacteriilor ca un antibiotic. De asemenea, vitamina C crește nivelul antioxidantului glutation, care este esențial pentru buna funcționare a sistemului imunitar. O doză zilnică de 250-500-1000 mg de vitamina C este suficientă pentru o zi. Medicii avertizează - cantități prea mari pot provoca diaree, greață, arsuri la stomac, urinare frecventă, nas uscat și mâncărimi ale pielii. Suplimentele de vitamina C sunt indicate în cazul persoanelor aflate în convalescență, a bătrânilor, copiilor și a persoanelor care consumă foarte puține fructe și legume. „Pentru o persoană care mănâncă citrice, cantitatea de vitamina C din suplimente nu trebuie să depășească 500 mg/zi", a precizat dr. Popescu. Vitamina C este recomandată și persoanelor anemice, ea având rolul de a transporta fierul în organism.