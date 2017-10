Nicolaescu către managerii spitalelor: Furaţi din banii publici

Nicolaescu către managerii spitalelor: Furați din banii publici

Eugen Nicolaescu, ministrul Sanatatii, a acuzat managerii unor spitale judetene sau orasenesti din teritoriu ca fura din banii publici, lucru care se observa in diferentele indicelui de complexitate (ICM), comparativ cu unitatile sanitare mari. „Ce intelegeti? Ca furati” din banii publici, a spus in aceste cazuri ministrul.Printr-o videoconferinta cu managerii de spitale si cu reprezentantii DSP-urilor din teritoriu, ministrul a mai spus ca vor fi verificate raportarile cazurilor la spitale de catre CNAS, iar unde se vor gasi nereguli, se va actiona in instanta.