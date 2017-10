Nicolae Bănicioiu: "2014 a fost primul an în care nu s-a redus numărul paturilor din spitale"

Potrivit ministrului sănătății, 2014 a fost primul din ultimii patru ani in care Ministerul Sanatatii nu a recurs la diminuarea numarului de paturi, in ciuda acordurilor semnate, in anii precedenti, cu reprezentantii Fondului Monetar International (FMI).“Anul asta a fost primul an dupa semnarea celebrului acord cu FMI in care nu s-au mai redus paturile. E adevarat ca fostul ministru al Sanatatii, Eugen Nicolaescu, a avut un alt agreement, adica trebuiau taiate un numar destul de mare de paturi si anul acesta, si in 2015. Eu cred ca daca tinem lucrurile asa cum am inceput anul acesta noua echipa de la minister, putem sa tinem lucrurile sub control, adica sa nu taiem paturi”, a declarat Banicioiu.