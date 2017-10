Nereguli uriaşe în TOATE centrele de transplant verificate de Ministerul Sănătăţii

Nereguli uriașe în TOATE centrele de transplant verificate de Ministerul Sănătății

"Corpul de control a verificat, prin sondaj, patru spitale acreditate pentru această activitate și a constatat că ANT a acreditat spitalele pentru transplant, deși acestea nu îndeplineau criteriile minime stabilite prin lege. Deoarece, în urma controlului prin sondaj s-au găsit nereguli în 100% dintre centrele verificate, am decis verificarea activității tuturor centrelor de transplant din țară. De asemenea, s-a constatat că la Agenția Națională de Transplant nu există proceduri și criterii clare de alocare a organelor către pacienții care au nevoie de transplant. Agenția nu are un registru pentru fiecare tip de organ prelevat și, deși are responsabilitatea legală, ANT nu a elaborat normele legislative pentru organizarea și funcționarea registrelor naționale pentru celule și țesuturi destinate transplantului."Măsurile solicitate de Ministerul Sănătății nu sunt nicidecum menite să stopeze sau să interfereze cu activitatea de transplant. Transplanturile de organe în România trebuie să continue în condiții de legalitate și siguranță pentru pacienți. Ministerul Sănătății va sprijini instituțiile abilitate pentru a asigura creșterea eficienței activității de transplant și transparența în criteriile și procedurile de alocare a organelor.