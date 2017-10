NEREGULI MARI, descoperite la SPITALUL JUDEŢEAN CONSTANŢA

NEREGULI MARI, descoperite la SPITALUL JUDEȚEAN CONSTANȚA

Atât Spitalul Județean Constanța, cât și spitalele municipale din Medgidia și Mangalia au fost supuse unei serii de controale ale Ministerului Sănătății și Direcției de Sănătate Publică. Rapoartele întocmite de comisiile care au luat parte la aceste controale arată care sunt neregulile din unitățile medicale și ce vor avea de făcut reprezentanții spitalelor pentru a le remedia.Unitățile sanitare constănțene care au fost controlate de Ministerul Sănătății și Direcția de Sănătate Publică pe parcursul lunii martie au primit concluziile raportului întocmit de comisiile de specialitate. Potrivit acestor documente, în timp ce la spitalele din Medgidia sau Mangalia raportul arată că au fost realizate investiții de infrastructură, la Spitalul Județean Constanța sunt probleme în ceea ce privește investițiile în cadrul secțiilor care nu au fost rea-bilitate, în cadrul departamentului de sterilizare, dar și al unității de recuperare de la SOTRM. „Rezultatele controlului din cadrul Spitalului Județean Constanța arată că, per total, situația este bună, doar că mai avem de lucru la capitolul investiții. Acest aspect vizează toate secțiile care au rămas fără reabilitare, vizând și secția exterioară de la SOTRM, unde va trebui să refacem acoperișul. Sunt deficiențe și la departamentul de sterilizare, însă noi am înaintat Ministerului Sănătății un memoriu prin care ne-am arătat intenția de a moderniza departamentul de sterilizare. O altă problemă a fost aceea că materialele sanitare din depozitul spitalului nu erau ținute în condiții optime, dar am remediat problema; de asemenea, trebuie să continuăm planul de dezinsecție din spital”, a declarat managerul Spitalului Județean Constanța, Dănuț Căpățână. Controalele din Spitalul Județean au fost realizate de către un medic de la Corpul de Control al Ministerului Sănătății și unul de la Direcția de Sănătate Publică București și s-au desfășurat pe parcursul a trei zile.Spitalele municipale au făcut investiții în infrastructură Potrivit directorului Direcției de Sănătate Publică Constanța, dr. Constantin Dina, „spitalele municipale Mangalia și Medgidia au făcut investiții recente de infrastructură. În plus, acestea au planuri de conformare pe care trebuie să le respecte. Situația cea mai gravă a fost înregistrată la Spitalul CFR Constanța, unde starea financiară a creat destul de multe probleme”, a declarat dr. Constantin Dina. Controalele realizate în luna martie au vizat toate unitățile medicale din țară, potrivit unui ordin al Ministerului Sănătății. Astfel, comisiile care au realizat aceste expertize au avut de evaluat peste 100 de itemi în fiecare unitate medicală, aceștia vizând supravegherea infecțiilor intra-spitalicești, a blocurilor alimentare, gestionarea deșeurilor chimice, protecția împotriva insectelor și a rozătoarelor, dezinsecția, controlul igienico-sanitar al personalului medical și auxiliar, asigurarea utilităților și verificarea structurii spitalelor.