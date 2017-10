Nemulţumiri în Sănătate: "Ni se oferă iluzii…ceva e putred!"

Nemulțumiri în Sănătate: "Ni se oferă iluzii…ceva e putred!"

Sindicaliștii din Sănătate sunt nemulțumiți de negocierile cu Ministerul Muncii în ceea ce privește negocierile privind noua Lege a salarizării unice. Deși sunt cotați ce fiind marii câștigători ai negocierilor, reprezentanții angajaților din sistem acuză secretomania și susțin că nimeni nu a văzut în integralitate propunerile Executivului și că prin oferirea de părticele de informații li se oferă doar iluzii."Așteptăm de la Ministerul Muncii o mai mare transparență. Am așteptat cu interes un nou proiect al Legii Salarizării bugetarilor și încă îl mai aștept! Am văzut declarații, am văzut frânturi din acest proiect dar …ceva pare putred! Nu pot decât să salut creșterea veniturilor, pot să salut dublarea salariilor pentru medici (deși intenția este exprimată tot la nivelul declarațiilor) dar, ca sindicalist, sunt preocupat ca și «lelea Floarea și tetea Vasilie» ( vorba unui fost sindicalist ) să simtă «generozitatea statului român»! Vreau ca infirmiera să fie plătită corespunzător, asistentul medical cu studii superioare să nu aibă mai puțin de jumătate din venitul unui medic, asistentul medical cu PL să aibă salariul cât mai apropiat de cel cu studii superioare ( pentru că fac aceeași muncă) și mă aștept ca personalul TESA din sănătate să beneficieze și ei de o motivație salarială suficientă pentru ca să vină la muncă cu drag. Cu alte cuvinte, mă aștept la niște condiții salariale care să-i facă pe cei din sănătate, angajați actuali, dar și viitorii absolvenți din diferite specialități, să nu se mai gândească la plecarea din țară.Vreau să văd proiectul Legii Salarizării și, ca sindicalist, să pot să îl negociez. Momentan negocierea se mimează, nimeni, absolut nimeni, nu a intrat în posesia draftului întregii legi, ci ni s-au arătat doar părticele care, momentan, nu pot decât să ne ofere iluzia câștigătorului", a declarat Viorel Husanu, președintele SANITAS Bucuresti.Sursa: stiripesurse.ro