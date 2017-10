Nebunie şi nervi în urgenţa spitalului judeţean

Nebunie și nervi în urgența spitalului județean

De când a început sezonul estival, orașele și stațiunile de la malul Mării Negre sunt asaltate de turiști week-end de week-end. Chiar dacă acest lucru este un avantaj pentru turismul local, pentru medicii constănțeni de la urgență vara reprezintă cea mai aglomerată perioadă din an. Aceștia sunt nevoiți să trateze peste 500 de persoane în 24 de ore.Dacă ai ghinionul de a suferi o urgență medicală pe litoral, ar trebui să te înarmezi cu multă răbdare, deoarece, în această perioadă, personalul sanitar din Unitatea de Primire Urgențe a Spitalului Clinic Județean Constanța abia face față valului de pacienți afectați de căldură sau accidentați.Seara se înmulțesc prezentările la urgențăMedicii, infirmierele și brancardierii de la urgență intră în alertă aproape în fiecare seară, când secția se aglomerează până la refuz. Așa s-a întâmplat și în noaptea de miercuri spre joi, când unitatea a fost plină de copii bolnavi și părinți îngrijorați, dar și de victime ale incidentelor rutiere, care, spun doctorii, s-au înmulțit în ultima vreme pe litoral. „Miercuri au avut loc destul de multe accidente rutiere cu victime rănite grav, pacienți care au avut prioritate în secție. Numărul accidentelor din trafic a crescut foarte mult în această perioadă și putem spune că de două săptămâni primim tot mai multe persoane care prezintă adevărate urgențe medicale”, ne-a spus dr. Rodica Tudoran, șeful UPU din cadrul Spitalului Județean de Urgență Constanța.În plus, seara se prezintă la urgență mai mulți copii, cel mai probabil pentru că părinții sunt la serviciu în timpul zilei, iar când ajung acasă, observă că micuții lor sunt bolnavi și vin la urgență. Cât despre turiști, aceștia stau toată ziua pe plajă, în soare, iar seara, în camerele de hotel, constată că cei mici prezintă dureri de cap, vărsături sau alte simptome ale insolației și vin cu ei la spital. „De cele mai multe ori, la urgență - pediatrie copiii sunt aduși cu febră, roșu în gât, urticarii sau vărsături din cauza insolațiilor”, a adăugat dr. Tudoran.Bolnavii cronic nu respectă sfaturile medicilor pe timp de caniculăTemperaturile de peste 30 de grade Celsius nu impun niciun fel de îngrijorare pentru unii pacienți bolnavi cronic, care aleg să ignore sfaturile cadrelor medicale și ies afară în soarele arzător chiar între orele „interzise”. Acesta este principalul motiv pentru care mulți dintre ei ajung la urgență cu amețeli, dureri de cap și lipotimii. „La adulți a crescut numărul prezentărilor în principal din cauza expunerii prelungite la soare a pacienților cronici. Foarte mulți dintre ei sunt hipertensivi, cardiaci sau diabetici, stau mult în soare și li se face rău. Unii dintre ei leșină, se lovesc și atunci lucrurile se complică. Cel mai bine ar fi ca aceste persoane să se ferească cât pot de mult de căldura extremă”, a recomandat dr. Rodica Tudoran.Cazurile extrem de grave, tratate cu prioritateMedicii explică timpii îndelungați de așteptare din Unitatea de Primire Urgențe prin faptul că au de respectat un ghid național de triaj. Potrivit dr. Tudoran, fiecare pacient care ajunge la urgența spitalului așteaptă să fie tratat în funcție de gravitatea afecțiunii de care suferă. De exemplu, urgențele de cod roșu sunt preluate imediat, cele de cod galben sunt preluate în 30 de minute, cel mult o oră, iar urgențele de cod verde pot aștepta și mai mult. „Pacienții sunt repartizați în funcție de gradul urgenței, iar cei în stare foarte gravă sunt preluați instantaneu de către cadrele medicale, indiferent de situație. De exemplu, numai ieri (n.r. miercuri) am avut trei copii la resuscitare, doi în urma accidentelor rutiere și unul mușcat de față de un câine, cazuri care au fost preluate imediat de medici”, a spus șeful UPU. Pentru a înțelege care este diferența dintre urgențele medicale, dr. Tudoran ne-a explicat că o fractură deschisă reprezintă o urgență majoră, de cod roșu, iar o fractură simplă este catalogată drept cod galben. Urgențele de cod verde sau non-urgențele sunt considerate infecțiile urinare minore, durerile de ureche, de burtă sau alte probleme medicale care ar putea fi rezolvate și de către medicul de familie. Șase medici pentru aproape 600 de pacienți pe ziLa fiecare sfârșit de săptămână, sute de turiști, dar și constănțeni, solicită îngrijiri medicale de urgență la spitalul județean. Dr. Rodica Tudoran a afirmat că în zilele cele mai aglomerate din săptămână, adică de vineri până luni, se înregistrează în jur de 550 de prezentări la 24 de ore. „Vineri noapte începe să crească numărul prezentărilor și avem cei mai mulți pacienți. În cea mai aglomerată sâmbătă de până acum s-au înregistrat 587 de prezentări”, a declarat medicul. Deficitul de personal medical îngreunează munca doctorilor și a asistentelor în zilele aglomerate, în condițiile în care, la ora actuală, atât în unitatea de primire urgențe adulți, cât și în cea de primire copii, lucrează în total, șase medici specialiști, doi la Pediatrie și patru la adulți.„Probabil că suntem singurul spital din țară care are pe timpul nopții doi medici specialiști pediatri pe linia de gardă la urgențe Pediatrie. În țară, sunt spitale care nu au nici măcar un medic pediatru la primiri urgențe”, a ținut să precizeze dr. Tudoran. Medicul a menționat că, în prezent, există un deficit de 30 de medici, asistente și brancardieri în UPU, posturi care ar trebui să fie deblocate în curând de autoritățile sanitare.