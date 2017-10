Ne distrugem copiii înainte să se nască!

Un studiu publicat în American Journal of Epidemiology și-a propus să analizeze relația dintre factorii pre-concepționali și gestaționali materni și inițierea procesului pubertar la fiice. La studiul CYGNET (Cohort Study of YoungGirl's Nutrition, Environment, and Transition) au participat 421 fete cu vârsta între 6 – 8 ani, împreună cu mamele lor. Evoluția acestora a fost consemnată anual, timp de 7 ani. Potrivit rezultatelor, fetițele, ale căror mame erau supraponderale înainte de sarcină și au dezvoltat diabet gestațional, au prezentat o probabilitate de 2,5 ori mai mare de apariție precoce a semnelor pubertare (apariția pilozității pubiene), comparativ cu cele ale căror mame erau normoponderale în perioada pre-concepțională.Altfel spus, expunerea în perioada intrauterină la obezitatea maternă pre-gestațională și la valori crescute ale glicemiei consecutive diabetului gestațional, ar putea crește riscul copilului, în acest caz al fetelor, de pubertate precoce.Concluziile studiului subliniază importanța unei greutăți normale preconcepționale și a planificării sarcinii, în vederea adoptării unui stil de viață sănătos și a diminuării surplusului ponderal, pentru a asigura evoluția favorabilă a sarcinii și a limita riscul afecțiunilor metabolice la copil și la viitorul adult (pubertatea precoce poate preceda o serie de afecțiuni metabolice mediate hormonal), potrivit cygnethealth.co.uk.