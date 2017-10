"Mutilată" de cancer la sân, o constănţeancă primeşte o nouă şansă la viaţă

"Mutilată" de cancer la sân, o constănțeancă primește o nouă șansă la viață

Viața unei constănțence în vârstă de 41 de ani, care a trecut prin calvarul unui diagnostic de cancer la sân, s-a schimbat radical zilele acestea. Pacienta a beneficiat de o operație de reconstrucție mamară după ce, timp de șase ani, și-a petrecut majoritatea timpului la secția de oncologie a Spitalului Județean Constanța pentru curele de chimioterapie.Din noiembrie anul trecut și până în prezent, trei constănțence cărora le-au fost extirpați sânii din cauza cancerului mamar au primit șansa unei vieți normale. Acestea au fost incluse în programul național de reconstrucție mamară, desfășurat în opt centre medicale de stat din țară, printre care se numără și Constanța și pentru care a fost alocat un buget de peste un milion de lei.Pentru fiecare pacientă în parte din cadrul acestui program, sunt alocați 3.175 lei, costul fiecărei proteze mamare.Procesul este, însă, unul mult mai complicat, deoarece parcursul unei paciente eligibile este extrem de complex, susțin medicii.„De anul trecut, de la inițierea programului național, atunci când și Constanța a intrat pe lista centrelor pentru protezare mamară, am operat trei paciente. Una de 45 de ani, una de 50 de ani, iar ultima, cea operată zilele acestea, de 41 de ani. Aceasta a fost operată, în urmă cu șase ani, de neoplasm mamar, fără recidive. Din acest motiv, procedura efectuată în prezent se numește reconstrucție tardivă.Trebuie precizat, totuși, că procesul medical este unul complex și că există trei etape de intervenție: prima etapă constă în montarea unui dispozitiv care întinde pielea în locul unde a fost extirpat sânul. Acest dispozitiv, adică expanderul tisular, care se folosește peste tot în lume, se umple cu o cantitate de 50 de ml de ser fiziologic în fiecare săptămână, timp de patru până la zece săptămâni, în funcție de capacitatea implantului.Apoi, se înlocuiește cu un implant siliconic permanent. Tot în această etapă se efectuează și operația de simetrizare a celuilalt sân, aici efectuându-se mastopexia sau reducția mamară, adică mărirea sau micșorarea sânului sănătos.A treia etapă este reconstrucția areolei mamare și a mamelonului, etapa finală a reconstrucției mamare.Tot acest proces poate dura între patru și șapte luni, dacă pacienta poate suporta toate intervențiile”, a precizat, pentru „Cuget Liber”, dr. Bogdan Caraban, medic chirurg plastician în cadrul secției de chirurgie plastică din Spitalul Județean Constanța, coordonatorul programului de reconstrucție mamară din Constanța.Operațiile sunt gratuiteLa nivel național, de acest program de reconstrucție mamară vor beneficia 800 de paciente, cu un buget total de 605.000 lei. Constanța a primit deja fondurile pentru primul trimestru, astfel că medicii au dat „undă verde” înscrierilor pe lista de programări la operații.„Pentru primul trimestru al acestui an, ne-au fost suplimentate fondurile cu 36.000 de lei. Astfel, pacientele care îndeplinesc toate criteriile de încadrare în program se pot înscrie pe lista de programări, chiar în cadrul secției.Precizez că aceste intervenții și proteze sunt absolut gratuite și că pacientele pot intra în program dacă îndeplinesc condițiile deja precizate și dacă sunt asigurate în sistemul de asigurări de sănătate”, a spus medicul.„Îmi doresc să nu îmi mai ascund infirmitatea“Impactul emoțional al pierderii sânilor este devastator pentru paciente, susțin, deopotrivă, chirurgii și psihiatrii. Acestea au nevoie de o evaluare complexă din punct de vedere emoțional atât în momentul extirpării sânilor, cât și în cel al protezării mamare.„Fiecare pacientă care a ajuns la noi are o poveste dramatică. Cancerul este o afecțiune perfidă care lovește, din păcate, femei din ce în ce mai tinere. Pe de altă parte, partea bună este că există posibilitatea protezării și că ea se face și la Constanța.Condițiile pe care trebuie să le îndeplinească o pacientă pentru a intra în program sunt următoarele: trei ani de la tratamentul oncologic, vârsta maximă de 60 de ani, aviz favorabil de la medicul oncolog care atestă vindecarea, evaluarea unui psihiatru și a unui chirurg plastician și analize medicale.Săptămâna viitoare, una dintre pacientele operate în toamnă va trece prin etapa a doua de reconstrucție. Este nerăbdătoare să își recapete sânul pierdut și ne-a spus, mie și echipei medicale, că abia așteaptă momentul în care să nu își mai ascundă infirmitatea care a marcat-o atât de profund”, a completat medicul.